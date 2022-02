Du kan ikke trylle bort finansiell risiko

Handlingsregelen bør justeres, er rådet fra Finanspolitikkutvalget, ledet av UiO-professor Steinar Holden.

Vi har lest rapporten med stor interesse, og mener utvalget bommer når det sikter seg inn mot en modell hvor handlingsregelen knyttes til faktisk kontantstrøm fra investeringene. Vi synes det er påfallende at utvalget peker i denne retningen uten å ta for seg kontantstrømmene knyttet til statens forpliktelser, og da spesielt de regelstyrte. En handlingsregel som tar utgangspunkt i kontantstrøm fra investeringene er nok dessverre mest en tildekningsøvelse av den reelle finansielle risikoen.

Det er særlig drøftelsen av sårbarheten ved den store betydningen Statens pensjonsfond utland (SPU) (Oljefondet, red. anm.) har for statsfinansene som har fanget vår interesse.

Truls Tollefsen. Foto: Stig B. Fiksdal

Det sier seg på mange måter selv at en finansieringskilde som dekker 20 prosent av utgiftene i statsbudsjettet, og har et risikonivå hvor sannsynligheten for et varig fall på 35 prosent oppgis til 10 prosent i årene frem mot 2051, fortjener en slik drøftelse. Legger du også til at de fleste investeringer i fondet er historisk høyt priset og at forventet realavkastning kanskje er mer 2 prosent enn de 3 prosentene som handlingsregelen legger til grunn, ja da er gode råd dyre!

Ved å koble uttak til løpende kontantstrøm, heller enn fondets markedsverdi, tas svingningsrisikoen i statens finanser ned betydelig. Det er nesten som om finansiell risiko ved et trylleslag er borte

Det er derfor med undring at vi leser at utvalget faller ned på en anbefaling om å se nærmere på en handlingsregel som er koblet opp mot faktisk kontantstrøm i fondets investeringsportefølje. Ved å koble uttak til løpende kontantstrøm, heller enn fondets markedsverdi, tas svingningsrisikoen i statens finanser ned betydelig. Det er nesten som om finansiell risiko ved et trylleslag er borte.

Lars Erik Aas. Foto: Stig B. Fiksdal

Vi bistår en rekke ulike kunder med å få på plass en investeringsstrategi som er skreddersydd deres ønsker og behov. Dette arbeidet gir oss anledning til å analysere denne typen problemstillinger for både stiftelser, forsikringsselskaper, pensjonskasser og velstående privatpersoner. Fellesnevneren for alle disse diskusjonene er at analyser av forpliktelsene må være utgangspunktet. Uten klare forpliktelser, og med uendelig tidshorisont, vil en i teorien ha en portefølje med svært høy aksjeandel. Den faktiske risikoen som ligger i en slik allokering, viser seg imidlertid ofte å være så høy at det i urolige tider er vanskelig å leve med den. Er det dette Holden-utvalget egentlig sier, om enn noe indirekte?