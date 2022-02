Oslo tingrett lever ikke opp til åpenhetspris

Siden vikingtiden har åpenhet i retten vært et bærende prinsipp i Norge. Oslo tingrett vant i 2018 Åpenhetsprisen for «dens systematiske arbeid med, og praktisering av, åpenhet og meroffentlighet».

Ivrig etter å få oppleve dette selv, besøkte klassen min tinghuset i Oslo gruppevis tidlig i februar. Der ble nesten samtlige avvist av dommerne.

Til tross for at man på domstoladministrasjonens hjemmeside enkelt kan navigere seg frem til Oslo tingretts egen «Vær åpen-plakat», ble vi fortalt at enkelte saker ikke var noe for oss ungdommer, eller at vi heller burde finne en mer «spennende» sak.

Og bare så det er helt klart, var det ikke snakk om saker som etter domstolloven § 125 skal gå for lukkede dører.

Dermed måtte vel plakaten være utdatert? For oss var det nemlig lite som tilsa at allmennhetens innsyn er «en av grunnpilarene i et demokratisk samfunn» (Norges Domstoler, u.å.).

På spørsmål om hvordan det føltes å vinne denne Åpenhetsprisen, svarte Oslo tingretts informasjonssjef blant annet at «vi fortsatt har mye å ta tak i», og at det ikke er tid til å «hvile på laurbærene».

Det stemmer godt. For manglende åpenhet er problematisk. Tingretten formulerer jo selv at prinsippet om offentlig rettergang er «fastslått i lov og sentrale menneskerettskonvensjoner». Det bidrar nemlig til forsvarlig rettergang og sikkerhet for aktørene i saken. Dessuten er åpenheten en utmerket mulighet for oss unge til å både lære om og bygge tillit til rettssystemet.

Derfor er åpenhetspraksisen så viktig, og noe jeg inderlig håper utøves overfor alle fremover.

Fredrik Elsebutangen

Elev ved Asker videregående skole