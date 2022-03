Rettsbesøk stanset av corona

I et leserinnlegg i Finansavisen forteller skoleelev Fredrik Elsebutangen (17) om et besøk i Oslo tingrett nylig. Der opplevde han at det var vanskelig for skoleklassen fra Asker videregående å slippe inn i en rettssal. Det er leit at klassens uanmeldte besøk i domstolen ble en negativ erfaring.

Under «normale» omstendigheter tar domstolen imot skoleklasser fra Oslo-området nesten hver eneste dag, året rundt. Besøkene bestilles gjennom vår nettside. Klassen tas imot og veiledes ved rettssalen. De får informasjon om saken de skal følge, og gjerne en samtale med dommer eller en advokat. Når dommen har falt, får de den tilsendt. Det er viktig og nødvendig at landets skoleelever kan følge rettssaker og bli kjent med hvordan rettssystemet vårt fungerer.

Dessverre satte coronapandemien en midlertidig stopper for de daglige besøkene av skoleklasser. I en rettssak er det flere personer tilstede: dommere, advokater, tiltalte, fornærmede, vitner, tolker etc. De som er pålagt å møte i en rettssak, har krav på godt smittevern i en rettssal de kanskje skal tilbringe flere dager i. Blir noen smittet underveis, risikere vi også at hele saken må utsettes. Det er uheldig av mange grunner, men spesielt for tiltalte og fornærmede som har behov for å komme videre i livet. De fleste rettssalene er små og mellomstore, der en skoleklasse kan øke risikoen for smitte betraktelig.

Derfor mener vi det ikke er forsvarlig å ta imot klasser med skoleelever riktig ennå. Som alle andre ønsker vi å legge pandemien bak oss, og raskest mulig vende tilbake til «normalen». Vi har godt håp om at tiden snart er inne igjen til det.

Irene Ramm



Kommunikasjonssjef ved Oslo tingrett