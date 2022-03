Kinderegget Hadia Tajik

Stormen rundt Hadia Tajik er den foreløpig siste i serien av avsløringer av sentrale Ap-folks demonstrasjon av dårlig dømmekraft.

Hadia Tajik er et kinderegg av en politisk broiler. Hun er ikke fra Oslo (Rogaland), hun er (relativt) ung, hun er kvinne, hun har minoritetsbakgrunn og er angivelig troende muslim. Med denne kombinasjonen kan hun telles på mange kvoter når verv skal fordeles. Det gjør henne svært anvendelig og verdifull for partiledelsen.

Sverre Hope. Foto: Privat

Aftenposten og VG – begge blant Tajiks tidligere arbeidsgivere – har tatt henne i pendlerjuks. En politietterforskning vil greit kunne avsløre både påståtte utgifter hjemme hos foreldrene og den åpenbart fiktive leiekontrakten hos en nabo i Stavanger.

Tajik utsetter både foreldre og en sikkert velmenende nabo for politietterforskning. Det er bemerkelsesverdig at hun i likhet med sine falne partikolleger, ikke ser ut til å forstå hva slik adferd gjør med tilliten hun er så avhengig av.

Tajik la ut et famøst Facebook-angrep på Aftenposten. Hun forsto hun var avslørt, men innlegget ble lagt ut før noe sto på trykk. Problemet er at Aftenposten og VG bare hadde gjort jobben sin. Fri, kritisk og gravende journalistikk avslørte Tajiks smålige juksing.

I 2022 i Norge forsøker altså et regjeringsmedlem å diskreditere pressen, fordi den på legitimt vis har gravd frem informasjon som kan skade henne politisk. Det er dessverre en god illustrasjon på hvor langt Tajik er villig til å gå for å berge sitt eget politiske liv.

Etter voldsomt press, sier Tajik at hun nå skal betale ekstraskatt. Men det er ikke sant

Tajik unnskylder seg med at hun bare var 23 år da det første jukset skjedde. Myndighetsalderen er 18 år i Norge. Det forventes av vanlige folk at de både kan krysse av i riktig rubrikk i skjemaer og gi korrekte ligningsopplysninger både uoppfordret og når de blir spurt. Dette forventes selvsagt også av regjeringsmedlemmer.

Etter voldsomt press, sier Tajik at hun nå skal betale ekstraskatt. Men det er ikke sant. Det er rett og slett snakk om rettmessig innbetaling av skatt hun tidligere har unndratt over flere år, etter alt å dømme forsettlig.

I en uttalelse sier Tajik: «Jeg har et ønske om alltid å være etterrettelig i mitt politiske arbeid.»

Etterretteligheten er altså ikke et krav for Tajik, kun et ønske. Etterrettelighet er en forutsetning for tillit, ikke et fromt ønske.

Hadia Tajik kan se langt etter regjeringstaburetten. Spørsmålet er hvor mange av øvrige verv som går med i dragsuget.

Sverre Hope

Siviløkonom