Hvorfor du trenger Bjørn Dæhlie i Norge

Bjørn Dæhlie har et større konkurranseinstinkt enn de fleste, både sportslig og forretningsmessig. Og han begynner nok å bli mektig lei av å måtte starte langt bak de andre hvert eneste år, bare fordi han er norsk. Han hadde nok endret statsborgerskap allerede i 1992, hvis det var slik at nordmenn måtte gå 6 mil i finalen på 5-mila under OL i Albertville.

Pål Anders Johnsen. Foto: Øvre Romerike Eiendom

Over en fjerdedel av inntektene som skapes i norsk næringsliv kommer fra selskaper med utenlandsk eierskap. Det er urovekkende nok i seg selv. Hvis man også legger til at de resterende norskeide selskapene har mye dårligere konkurransevilkår, begynner man virkelig å se antydningene til et stort problem.

Formuesskatten har utspilt sin rolle når det kommer flere utenlandske eiere inn i næringslivet. Da ender den med å bli konkurransevridende. Den gjør at små og mellomstore bedrifter i nærmiljøet ikke lenger har grunnlag for å konkurrere.

Formuesskatten er ikke en skatt på penger. Det er en skatt på verdier. Ingen bedriftseiere har sin formue i penger. Det er verdier i selskapene de har skapt og driver som utgjør formuen. Og verdien er knyttet til driften.

Vi er et familieeid entreprenørselskap som jobber med boligutvikling på Øvre Romerike, og er i direkte konkurranse med noen av Dæhlies eiendomsprosjekter. I over 50 år har vi vært stolte av å skape lokale arbeidsplasser, støtte opp om lokalt næringsliv og ha et bevisst forhold til det lokale samfunnsansvaret. Det er vi som blir rammet hardest av formuesskatten.

I forhold til utenlandskeide selskaper, har vi et underskudd på 15 prosent rett ut fra startblokka

Det kreves mye kapital for å skaffe og utvikle eiendom. Det fører til at selskapene får store verdier. Verdiene består ikke av penger, men av eiendommer som skal utvikles, maskiner, kontorer og lagre. Såkalt arbeidende kapital.

I et normalår må vi ta ut omtrent 15 prosent av overskuddet ut av bedriften, for å dekke formuesskatten til eierne. I dårligere år øker denne prosentsatsen tilsvarende. Formuesskatten må betales uansett resultat i selskapene. I forhold til utenlandskeide selskaper, har vi et underskudd på 15 prosent rett ut fra startblokka.