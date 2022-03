Russlands krig har opplagte implikasjoner for Norge

Verden er ikke den samme etter 24. februar. Begivenhetene i Ukraina vil få vidtrekkende konsekvenser for europeiske land, inklusive Norge. Illusjonen at Russland vil oppføre seg som et demokratisk, sivilisert land og akseptere Vestens regler for sivilisert samkvem mellom nasjoner er borte. Det er ikke minst synd for russerne selv; alt tyder på at de ville hatt det ganske behagelig under et slikt regime. De har jo tjent godt på å selge sine råvarer til resten av verden. Så meget bedre da hvis de hadde kunnet leve i fred og fordragelighet med sine naboer. Kanskje de endog kunne utviklet en konkurransedyktig industri?

Til dagens priser er verdien av dette neppe mindre enn tusen milliarder kroner

Vi har alt sett en oppsiktsvekkende rask kursomlegging i Tyskland. På mindre enn en uke er forsvarsbudsjettet økt formidabelt, kullkraftverkene rustes opp, og det planlegges store gasslagre for å møte eventuell russisk stopp i leveransene. Det er politisk vilje til å ramme russisk økonomi så det monner, og det er da også tvingende nødvendig. Det kan imidlertid neppe gjøres uten boikott av russisk olje og gass.

Rögnvaldur Hannesson. Foto: NHH

Det må være ganske opplagt hva implikasjonene er for Norge. En storstilt utlysning av nye leteområder for olje og gass bør gjøres snarest. Det samme gjelder konsekvensutredning for områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Oljedirektoratet har anslått at det kan være over 500 millioner fat olje og 140 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter gass i dette området. Til dagens priser er verdien av dette neppe mindre enn tusen milliarder kroner.

Det er én ting at dette vil tjene Norges interesser, men dertil kommer bidraget fra nye olje- og gassfelt til å frigjøre Europa fra den fatale energiavhengigheten av Russland. Dette vil selvsagt kun monne på litt sikt, men det er liten grunn til å tro at forholdet til Russland vil bli normalisert med det første. Vi står sannsynligvis overfor en lang periode med straffetiltak mot og boikott av Russland, som landet i rikelig monn fortjener.

Rögnvaldur Hannesson

Professor emeritus ved Norges Handelshøyskole