Putins forfall

Dagens diktator er den tredje i rekken som står foran sitt endelige fall i det tidligere keiserriket Russland og Sovjetunionen; landets to tidligere revolusjoner bunnet begge i en sterk og voksende misnøye hos befolkningen, som alle effektivt ble ignorert til fordel for eliten og makthavernes innerste krets. Samtidig pågår det i dagens Russland en folkeopplysning under et nytt generasjonsskifte og en sterkt voksende skare av borgere som ikke nødvendigvis lar seg påvirke av propaganda fra statskringkastingen eller andre dominerende medier.

Jussi Järvi. Foto: Goran Joganovitsj

Eneherskerens paranoide og morbide drøm om et storrussisk rike har ikke livets rett når resten av verden så til de grader ekskluderer og isolerer hele landet, hvor til slutt befolkningen er den store, tapende massen. Når du ikke kan ta ut penger fra banken, når galopperende matvarepriser er dagens melodi, blir resultatet at det helt grunnleggende fundamentet til overlevelse i enhver nasjon rives bort. Kan du ikke fø ditt folk, taper herskeren meget raskt tillit og popularitet i et eksponentielt tempo.

Putins angst for NATO og mulig ukrainsk medlemskap har de facto gitt omvendt resultat, da både Sverige og Finland nå er mer ivrige til å stå sammen med Europa. Finlands president Sauli Niinistö var senest fredag i Washington for et møte med president Biden ansikt til ansikt. Under møtet ble også Sveriges statsminister og forsvarsminister oppringt. I Finland støtter nå 53 prosent av befolkningen NATO-medlemskap, samtidig som både Ukraina og Moldova har søkt EU-medlemskap. Diktatoren Putin taper på alle fronter – også hjemme.

Gitt det rette incitamentet, kan Ukraina-konflikten utløse en etterlengtet vårrengjøring i Kreml

I et korrupt og totalitært statsmaskineri er smøremiddelet penger – penger som Putin nå taper i milliardklassen time for time. Hans innerste krets er muligens godt fundamentert, men åpenbart finnes det ivrige utbrytergrupper som raskt vil begynne å legge sine egne planer når herskeren er svekket. Flere av landets oligarker har allerede offentlig bedt Putin stanse krigen mot Ukraina og hans eventyr om Stor-Russland. Det er derfor ikke helt utenkelig at det allerede ligger i kortene, at gitt det rette incitamentet, kan Ukraina-konflikten utløse en etterlengtet vårrengjøring i Kreml.

Putin og hans innerste krets vil høyst sannsynlig bli dømt for krigsforbrytelser en hel verden fortløpende er vitne til. Russland erkjenner dog ikke krigsforbryterdomstolen i Haag. Men kanskje vi bør legge ut et agn til opplyste russere allerede nå: Utlever Putin & co til Haag, innfør demokrati og nyvalg under oppsyn av OSSE, så vil sanksjoner løftes tilsvarende til fordel for et nytt, fritt Russland.

Jussi Järvi

Seriegründer