Norge behøver flere kvinnelige gründere

Spesielt teknologibransjen har et stort potensial, men der er kvinner sterkt underrepresentert. Digitalisering og teknologiutvikling er for eksempel helt nødvendige forutsetninger for å realisere visjonen om nullutslipp i 2050, og drivere for en bærekraftig omstilling av Norge. Da må hele arbeidsstokken ta del i mulighetene teknologi gir – og kvinner må være med i front når morgendagens løsninger skal utvikles for å skape verdi for hele befolkningen.

Vi vet at selskaper med høyere mangfold har høyere innovasjon, og presterer bedre. Det er viktig at vi våger å satse. At vi tror på våre egne ideer, og at vi aktivt deler nettverk og muligheter. Faktisk rapporterer kvinnelige gründere at mangel på nettverk er en av de største barrierene de møter. Vi må minne oss selv på at kvinnesaken ikke bare skjer gjennom politiske vedtak. Den utøves også gjennom våre egne handlinger hver eneste dag.

Vårt håp er at vi i tiden fremover ser enda flere kvinner som lener seg frem og krever plassen de fortjener. Vi ser på våre egne døtre, og har troen på at vi er på god vei.

Gratulerer med dagen til alle kvinner, og en ekstra oppfordring til deg som sitter med en god idé: ta sjansen!

Benja Stig Fagerland

Universitetslektor, forsker og forfatter

Liv Dingsør

Daglig leder i Digital Norway

Tine Austvoll Jensen

Norgessjef i Google