Et utvannet forslag om bærekraftig bedriftsledelse

Direktivforslaget og den norske åpenhetsloven, som skal tre i kraft 1. juli i år, har mange fellestrekk. Blant annet legger begge regelverk til grunn at selskapets aktsomhetsvurderinger skal skje i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Et siktemål med direktivet er nettopp å skape et felles europeisk regelverk om aktsomhetsvurderinger for bedrifters bærekraft. Det kan derfor være naturlig å harmonere reglene i åpenhetsloven med det foreslåtte direktivet.

Det er trolig ikke påkrevd med større endringer i norsk lovgivning om styrets forvaltningsansvar

Samtidig er det viktige forskjeller. Åpenhetsloven rekker lenger ved at den antas å omfatte cirka 9.000 selskaper, og loven legger større vekt på åpenhet enn direktivforslaget. På den annen side rekker direktivforslaget lenger blant annet når det gjelder selskapenes ansvar for miljøpåvirkning. Direktivforslaget stiller også strengere krav til integrering av miljø- og menneskerettighetshensyn i selskapets forretningsstrategi og beslutninger, samt at selskapet bør forhindre og minske uheldige eventuelle risikoer.

Norske myndigheter står derfor overfor vanskelige vurderinger når de skal ta stilling til hvor mange selskaper som skal omfattes av det foreslåtte direktivet. Det er langt fra selvsagt at norske selskaper skal være underlagt strengere regulering enn resten av Europa. Men de selskapene som omfattes, vil stå overfor strengere regulering enn etter åpenhetsloven.

Tidligere forslag til direktiv gikk langt i å integrere bærekraft som kriterium for selskapets beslutningsorganer, noe som møtte sterk kritikk. På dette punktet er direktivforslaget kraftig justert, og det er trolig ikke påkrevd med større endringer i norsk lovgivning om styrets forvaltningsansvar.

Det er lite som taler for at forslaget medfører at miljø- og menneskerettigheter skal telle helt på linje med for eksempel aksjonærinteresser og andre selskapsinteresser, herunder kreditorinteresser, ved selskapets beslutninger. Strengere saksbehandlingsregler for integrering av miljø- og menneskerettigheter, samt økt krav til åpenhet, er imidlertid i seg selv egnet til å vri selskapenes beslutninger. Hensynet til bærekraft og menneskerettigheter er likevel ingen blankofullmakt for styrene til å fritt forvalte selskapets midler på en måte som skader selskapsinteressen.

EU-kommisjonens forslag skal de neste månedene legges frem for Europaparlamentet. Det er grunn til å forvente en vanskelig og opphetet debatt, med mulige forsinkelser og en rekke endringer. Hele prosessen kan ta ett år eller mer. Vedtas direktivet, har medlemsland to eller fire år på å implementere det. Norske myndigheter og norske selskaper bør bruke tiden fremover til å forberede seg på nye regler om aktsomhetsvurderinger for bedrifters bærekraft.

Tore Bråthen

Professor dr. juris

Stine Winger Minde

Ph.d.-stipendiat

Handelshøyskolen BI