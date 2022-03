Unge arbeidstakere taper på regjeringens kamp mot bemanningsbransjen

Det foreslås blant annet en godkjenningsordning for bemanningsbyråer, slik at useriøse aktører kan lukes ut, og det lettere kan innføres nye krav som gjør at en ikke kan omgå regelverket. Grunntanken er god. Det er likevel problematisk at det kun gjelder at arbeidstilbydere med tariffavtale skal kunne leie inn etter midlertidig behov.

Den seriøse delen av bemanningsbransjen har nemlig vært gjennomregulert over flere år, og vi har lagt ned betydelige ressurser i å tilby anstendige arbeidsvilkår. Hvorfor anerkjennes ikke denne innsatsen?

«Regjeringen vil sørge for at hele og faste stillinger er normen i alle deler av arbeidslivet, og at alle skal oppleve både frihet og trygghet i sin egen arbeidshverdag», skrev Tajik. Men frihet og deltid er ikke nødvendigvis motsetninger. I mange tilfeller ville både arbeidstakere og arbeidsgivere heller valgt å ikke inngå en avtale, dersom fleksibiliteten forsvant.

Trygghet er viktig. Derfor tilbyr vi også rådgivning før, underveis og etter arbeidsopphold. Å kunne sparre med noen andre enn sjefen er en merverdi for våre ansatte – og noe mange andre ville ønsket. Vi er med dette blant få aktører som kan tilby en mulighet tilpasset unges behov.

Vi har ingen ansatte med lua i hånden. Nå må regjeringen prioritere å ta cowboyene som ikke følger loven. Vi jobber hver dag jobber for å heve bransjestandarden og å tilby et reelt og relevant arbeidstilbud tilpasset studenter og nye arbeidstakere, altså morgendagens arbeidsledere. Dersom regjeringen anerkjente tiltakene vi faktisk har, kan den seriøse delen av bransjen fortsatt være et nyttig supplement til virksomheter med behov for fleksibilitet.

