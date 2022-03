Tar jakten på kriminelle livet av regnskapsbransjen?

Regnskapsførerne er næringslivets viktigste hjelpere og bistår blant annet med å utarbeide regnskap og årsoppgjør, samt innlevering av skatte- og merverdiavgiftsmeldinger. Regnskapsførerens primære oppgave er å ivareta kundens interesser. Og dette skjer i henhold til de mange og kompliserte lover og regler. Foruten krav til utdanning, praksis og vandel, må regnskapsfører også påse at arbeidet utføres og dokumenteres i tråd med et omfattende regelverk som gjelder for regnskapsvirksomheten. Og om ikke det var nok er regnskapsfører i tillegg pålagt å gjennomføre en rekke kontrollhandlinger på alle kunder. Dette for å sikre at skatte- og avgiftsrapporteringen blir korrekt og at det ikke foregår hvitvasking.

Per-Ole Hegdahl. Foto: Bo Mathisen

Skal regnskapsbransjen ha monopol på å levere regnskapstjenester til andre i næring, ja da må bransjen også finne seg i at det stilles krav til hvordan tjenesteleveransen gjennomføres og leveres. Som samfunn bør vi alle ta ansvar for at lover og regler etterleves og at kriminalitet stoppes. De aktørene som har best forutsetninger for å vurdere hva som er rett og galt må også akseptere å rapportere dette til Økokrim eller annen myndighet. Det er jo et faktum at verken skatteetaten eller politiet har ressurser til å avdekke alle brudd på skatte- og avgiftslovgivningen. I så henseende trenger de hjelp fra både regnskapsførere, revisorer, advokater og andre.

Prisene på regnskapstjenester har gått opp, og dette skyldes dels de mange kontrollhandlinger som regnskapsfører er pålagt å gjennomføre

Regnskapsbransjen har rapportert mellom 40 og 60 forhold til Økokrim i de senere år. Antallet meldinger kunne sikkert vært flere. Det store spørsmålet i tilknytning til kontrollhandlinger, er hvor mye ressurser skal vi bruke på å avdekke økonomisk kriminalitet? Eller for å si det på en annen måte, hvor mye ekstraarbeid i form av kontrollrutiner og undersøkelser skal både regnskapsbransjen og deres kunder måtte leve med for å avdekke et fåtall kjeltringer?

Vår erfaring er at de aller fleste næringsdrivende gjør så godt de kan for å følge regelverket. Vi undres derfor over at ikke flere stiller spørsmål ved alle de administrative kostnadene som næringslivet påføres. Dette er kostnader som i stor grad fordeles likt mellom alle typer virksomhet, store som små. Er det hensiktsmessig med hvitvaskingskontroll av snekkeren som driver alene og som regnskapsfører har kjent i mange år?

Vi opplever nå at regnskapsbransjen sliter med å rekruttere. Prisene på regnskapstjenester har gått opp, og dette skyldes dels de mange kontrollhandlinger som regnskapsfører er pålagt å gjennomføre. Flere mellomstore virksomheter ser derfor fordeler med å ansette en egen regnskapsmedarbeider fremfor å kjøpe denne tjenesten eksternt. Vi lurer virkelig på om dette er noe myndighetene ser og skjønner konsekvensene av. Det bør være innlysende at regnskap og skatterapportering blir riktigere og bedre når arbeidet utføres av en ekstern tjenesteleverandør som er underlagt både tilsyn og krav om autorisasjon. Dette fremfor at samme tjeneste leveres av en ansatt regnskapsmedarbeider som er underlagt virksomhetens ledelse og kontroll.

Finanstilsynet synes i dag å være mest opptatt av kontroll og bøtelegging når de gjennom kontroller avdekker feil og mangler i hvitvaskingsrutiner. Vi mener Finanstilsynet burde løftet blikket og i større grad hjulpet de regnskapsvirksomhetene som sliter med å etterleve regelverket. Alle seriøse virksomheter ønsker å bidra til at økonomisk kriminalitet avdekkes. Og kun bøtelegge de som gjør så godt de kan er ikke tilstrekkelig. Vi i Skattebetalerforeningen forventer mer av et tilsyn som også skal veilede og hjelpe.

Per-Ole Hegdahl

Advokat i Skattebetalerforeningen