Næringsminister Jan Christian Vestre presenterte forrige uke en ny eksportsatsing. Under fanen «Hele Norge eksporterer», og med råd og innspill fra et nytt partssammensatt Nasjonalt Eksportråd, skal det uformes forslag til fem–ti større strategiske eksportsatsinger. Det er allerede besluttet at havvind og maritim eksport skal være de to første satsingene.

Det Norge og Vestre må ta høyde for, og legge til rette for, er at Norges neste eksporteventyr kan komme på områder vi ikke kjenner i dag

Det er neppe noen som blir overrasket om hydrogen, karbonfangst og -lagring, og batterier også havner på listen. Alle disse næringene har noe til felles. For det første er de næringer som det allerede satses massivt på, fra både norske og utenlandske selskaper. Riktignok er disse næringene løfterike og inspirerende for både forskningsmiljøer, teknologibedrifter og – selvsagt – politikerne. Men de er kjente næringer. Valgt ut av de norske næringene som lyktes i oljeøkonomien, og som nå desperat trenger nye ben å stå på.

Det Norge og Vestre må ta høyde for, og legge til rette for, er at Norges neste eksporteventyr kan komme på områder vi ikke kjenner i dag. Næringer som nesten ingen ansatt i NHO eller LO har kunnskap om eller fantasi til å tenke på. Derfor må regjeringen unngå å satse alt på eksisterende næringsliv, og heller investere i forskning, innovasjonskraft og kompetanse.

Dessuten er alle de nye næringene som de gamle næringene jobber frem, avhengig av teknologi og en sterk norsk teknologinæring for å lykkes. Det interessante med for eksempel havvind, er ikke bare kraften og metalldingsene vi skal selge, men de data- og AI-drevne næringene vi kan håpe vil springe ut av produksjonen av vindkraft og vindmøllesokler.

Dessverre vet vi, blant annet fra Abelias omstillingsbarometer, at Norge taper terreng innen teknologi og digitalisering. Derfor trenger Norge en vekstplan for teknologinæringslivet. En plan som setter høye og konkrete mål for hvordan Norge skal øke sin konkurransekraft og løfte en næring som er en katalysator for bærekraftig vekst på tvers av sektorer og i alle bransjer.

Kompetanse er som alltid et nøkkelord. Ferske tall fra NHOs kompetansebarometer viser at halvparten av norske bedrifter mangler IT-kompetanse. De nye satsingene vil legge ytterligere press på kompetansetilgangen. Det vil antagelig bli ganske lite eksport fra nye næringer, uten at vi også gjør en kraftig innsats for å øke importen av kompetanse og innovasjonskraft fra andre land.

Til sist, så forutsetter tanken om at «Hele Norge eksporterer» at faktisk hele Norge får være med på grønn omstilling og fremtidens næringsliv. Da må vi ha høyere ambisjoner og investeringsvilje i digital infrastruktur enn vi har i dag.

Mens vi venter på det Nasjonale Eksportrådets omforente innspill og råd, skal regjeringen få med seg et råd fra meg, på samme dag som de avholder sin første budsjettkonferanse: Fremtidens verdiskaping er digital. Nye eksporteventyr har teknologi i hovedrollen. Invester i det nye, men ikke hør mest på de som lyktes med det gamle.

