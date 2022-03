Det skal bli enklere å følge hvitvaskingsregelverket

I Finansavisen 4. mars kritiserer Per-Ole Hegdal i Skattebetalerforeningen Finanstilsynet for å sanksjonere brudd på hvitvaskingsregelverket, og etterlyser mer veiledning og hjelp til regnskapsførerne om hvordan hvitvaskingsregelverket skal etterleves.

Regnskapsførerforetak tilbyr tjenester og har innsyn i kundenes virksomhet som gjør dem godt egnet til å forebygge og avdekke hvitvasking og finansiering av terror. Regnskapsførerforetak har derfor vært underlagt hvitvaskingsregelverket siden 2004.

Finanstilsynet har siden hvitvaskingsreglene trådte i kraft publisert generell veiledning om hvordan hvitvaskingsregelverket skal etterleves. Det er også gitt særskilt veiledning for regnskapsførerforetak. I tillegg publiserer Finanstilsynet tilsynsrapporter som gir veiledning om hvordan regelverk skal etterleves, både for det berørte foretaket og til andre som driver tilsvarende virksomhet.

I de tilfeller der Finanstilsynet som del av den tilsynsmessige oppfølgingen har sanksjonert brudd på hvitvaskingsloven, har dette vært på grunnlag av alvorlige brudd på regelverket

Hvitvaskingsloven pålegger ulike typer foretak plikter til blant annet å gjennomføre risikovurderinger, etablere rutiner, gjennomføre kundetiltak og rapportere om mistenkelige forhold for å hindre hvitvasking og finansiering av terror. Finanstilsynet har nylig gjennomført tematilsyn rettet mot et utvalg regnskapsfører- og revisjonsforetaks etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Tematilsynet viser at flere av foretakene ikke oppfylte grunnleggende krav etter hvitvaskingsloven. Finanstilsynet har derfor ilagt overtredelsesgebyr for flere av disse foretakene.

I de tilfeller der Finanstilsynet som del av den tilsynsmessige oppfølgingen har sanksjonert brudd på hvitvaskingsloven, har dette vært på grunnlag av alvorlige brudd på regelverket. I vurderingen av bruk av sanksjoner er det vektlagt at lovgiver har forutsatt at sanksjoner skal benyttes i slike tilfeller.

På grunn av regelverksendringer, og for å hensynta erfaringer som tilsynet har gjort siden veiledningene ble utarbeidet i 2019, skal Finanstilsynet oppdatere veiledningene til hvitvaskingsloven. Foretak under tilsyn og bransjeforeningene er derfor bedt om å gi innspill om den praktiske anvendelsen av hvitvaskingsregelverket.

Anders Sanderlien Hole

Seksjonssjef i seksjon for revisjon og regnskapsføring, Finanstilsynet