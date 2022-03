Sanksjoner og leveringsproblemer – har man rett til kompensasjon?

Etter Russlands invasjon av Ukraina har en rekke land innført historisk strenge sanksjoner mot Russland, russiske selskaper og russiske borgere. I solidaritet med Ukraina har invasjonen også satt en demper på verdenssamfunnets ønske og vilje til å handle med Russland for varer som ikke er berørt av sanksjonene.

Aslak Førde. Foto: Einar Aslaksen

Julie Kjeldseth. Foto: Einar Aslaksen

Nedgangen i handel med Russland og den pågående krigen i Ukraina har blant annet ført til historisk høye olje- og gasspriser, prisøkning på aluminium og en betydelig økning i stålprisen. Dette er faktorer som vil merkes godt i bygg- og anleggsbransjen.

Norge og EU importerer betydelige mengder stål, hvorav Russland står for cirka 12 prosent, og Ukraina for cirka 7 prosent av eksport av karbonstål til EU, som nå må dekkes fra andre markeder. I tillegg står både Russland og Ukraina for store deler av produksjonen av jernmalm og metallurgisk kull som er viktige innsatsfaktorer i stålproduksjonen.

Sanksjonene vil kunne medføre kostnadsøkning og forsinkelser for entreprenører og leverandører i bygg- og anleggsbransjen. Dette reiser spørsmålet om i hvilken utstrekning entreprenørene kan få kompensert sine merkostnader og sitt behov for fristforlengelse.

Standardkontraktene som benyttes i bygg- og anleggsbransjen har en regulering av ekstraordinære forhold som ligger utenfor både entreprenørens og byggherrens kontroll (force majeure), som kan gi rett til fristforlengelse. Et eksempel kan være varemangel som følge av at sanksjoner eller hvis krigen i seg selv er til hinder for rettidig leveranse. Dersom denne hindringen ikke kan overvinnes ved andre tiltak, vil dette kunne gi rett til fristforlengelse. Det er antatt at force majeure også kan påberopes i kontrakter hvor dette ikke er uttrykkelig regulert.

Utgangspunktet i kontraktsforhold er at partene bærer risikoen for prisøkning som påvirker egne kontraktsforpliktelser. Dette gjelder selv om årsaken må sies å være ekstraordinær og dermed vanskelig å forutse, slik som ved krig med påfølgende sanksjoner. Force majeure-forhold gir ikke rett til vederlagsjustering etter standardkontraktene.