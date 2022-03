Vær obs på sanksjonsklausuler

Regulering av compliance-krav i låneavtaler har i lengre tid vært et sentralt tema for bankene. Slike klausuler finnes i både bank- og obligasjonslån, og omhandler temaer som blant annet korrupsjon, hvitvasking, sanksjoner og bærekraft. Brudd på bestemmelsene kan få kritiske konsekvenser for låntagere, herunder terminering av låneavtalen.

Thomas Brandi. Advokatfirmaet Selmer

Per Morten Christiansen. Advokatfirmaet Selmer

Norske lånekunder som har virksomhet i Russland, eller på annen måte er særlig eksponert mot Russland, bør sjekke sanksjonsklausulene i sine låneavtaler.

Avtalene forutsetter vanligvis at låntaker skal sikre at sanksjonsregler ikke rammer låntaker, andre selskaper i konsernet, styremedlemmer, ansatte og i noen tilfelle angitte forretningsforbindelser. Videre er det vanlig med løpende forpliktelser om at selskapene/personene nevnt ikke skal bryte sanksjoner eller anses som en «berørt part». Berørte parter defineres gjerne som parter som står på en sanksjonsliste, er geografisk hjemmehørende i områder som er gjenstand for «landsdekkende» sanksjoner, eller er kontrollert eller kontrollerer noen av de nevnte.

Låntakere bør nå gjøre en vurdering av hvordan sanksjoner påvirker selskapets virksomhet, og hvorvidt selskapet oppfyller lånevilkårene. Dersom man er i tvil, kan det være fornuftig å innlede en dialog med sine långivere. Forut for dette vil det være hensiktsmessig å ha gjort en grundig hjemmelekse – både når det gjelder hvordan selskapet har innrettet seg for å unngå å bryte sanksjoner samt foreta en analyse av lånevilkårene.

Mange norske lånekunder kan nå ha kommet i en situasjon hvor lånevilkår kan være brutt uten at selskapet har gjort noe kritikkverdig, og uten at långiver selv blir eksponert under sanksjonsregelverket. I slike tilfeller tror vi at det vil være mulig å unngå negative konsekvenser av et mulig brudd på lånevilkår så lenge saken håndteres på en transparent og forsvarlig måte overfor långiver.

Fra et låntakerperspektiv har det tidligere vært krevende å endre bankenes standardregulering. Den nåværende situasjonen vil trolig medføre at låntakere med internasjonal virksomhet i fremtiden vil søke å fremforhandle mer balanserte sanksjonsklausuler for å unngå uforvarende å bryte lånevilkår.

