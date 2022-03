Vestre må sette ned foten

«La “galskapen” i DNB leve», skriver Trygve Hegnar som overskrift på sin leder 14. mars. Han bidrar dermed til debatten om fastsettelse av lønn og annen kompensasjon til konsernsjefer i selskaper staten helt eller delvis eier, og det er bra.

I et innlegg i DN ba jeg næringsminister Jan Christian Vestre svare på om DNB-sjef Kjerstin Braathen fortsatt skal ha en årlig godtgjørelse på 15 millioner. Dette synes Hegnar er en helt grei lønn. «Vi kan ikke leke bank heller.»

Hegnar mener som meg at det er trolig og sannsynlig at Kjerstin Braathen ville utført samme jobb til en annen lønn. Men så må styret se på hva personer i samme stilling og med samme ansvar tjener – hun må få betalt «markedspris».

Vel, nå foreligger årsrapportene for to andre store, børsnoterte finansforetak. Konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand mottok i 2021 en samlet kompensasjon på 9.316.000 kroner, en økning på 3,1 prosent fra året før. Gjensidige-sjefen Helge Leiro Baastad mottok tilsvarende 10.450.000 kroner, opp 0,3 prosent fra 2020. Nevnes kan det også at samlet kompensasjon for KLP-sjef Sverre Thornes i 2020 var 5.964.000 kroner (2021-tallet foreligger ikke).

Hegnar forventer at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil mene «at selskaper hvor staten har eierinteresser, bør vise moderasjon og ikke være lønnsledende». Når godtgjørelsen til DNBs konsernsjef i fjor var 43,2 prosent høyere enn nærmeste toppleder i «markedet», bekrefter det bare at næringsministeren har en stor og viktig oppgave foran seg. Foten må settes ned for å forhindre at DNB-styret fortsetter å utvise kollektiv uforstand når sjefens lønn og andre ytelser blir fastsatt.

Seniorkommunikasjonsrådgiver i Apriil PR