Svikter vi eldre ofre for investeringsbedrageri?

I Oslo tingrett pågår nå straffesaken mot to Indigo Finans-topper. Blant tiltalepunktene mot styreleder og daglig leder, er flere tilfeller av grovt bedrageri av eldre. Til saken, som avsluttes før påske, har retten satt av hele seks uker. Rettssaken inviterer til kritiske refleksjoner rundt myndighetenes plikter i rettsstaten.

Rune Toalango Johannesen. Foto: Privat

Indigo Finans fremstår som selve arnestedet for «Golden Oldies»-sakene som finanspressen begynte å avdekke i 2017 og som først nå blir straffeforfulgt. Rettssaken har gitt omverdenen innsyn i hvordan sosial manipulasjon ble satt i system over mange år i dette miljøet. Hva slags rettslig vern har samfunnets eldste borgere når såkalte «finansmeglere» forleder pensjonistene fra fjonge «meglerhus» med solid hjelp fra advokater, regnskapsførere og revisorer?

Indigo Finans, etablert i 2008, kom i Finanstilsynets søkelys allerede i 2012. Tilsynet gjorde nye undersøkelser i 2013 og 2015. Takket være iherdig innsats fra Indigos advokater, ble tilsynet da holdt på en armlengdes avstand. Først i 2017 utstedte tilsynet pålegg om stans. Innen året var omme, var selskapet konkurs. I 2020 var boet tømt og ingen fikk dekket sine krav.

Eldrebedrageriet var et faktum, men pengene var borte og hovedmannen likeså. Bedrageriet fikk pågå lenge nok til at også flere fornærmede døde. Indigo Finans rakk å loppe flere hundre pensjonister for sparepenger i størrelsesorden 500 millioner «på åpen gate».

Et ubehagelig spørsmål fremtvinger seg i kjølvannet av rettssaken. Pågikk eldrebedrageriet mens dem vi hadde betrodd vaktholdet, myndighetene, sov på vakt – med et halvt øye på gløtt?

Mye kan tyde på det. For å forebygge investeringsbedrageri, har vi tiltrodd myndighetene rollen som finansmarkedets dørvakt. Ettersom Indigo Finans aldri fikk konsesjon, får forvaltningsmyndighetene «bestått» for markedsadgangskontrollen.