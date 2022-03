Europa må bli energiselvstendig

Samtidig med denne handelen kom det oppfordringer til Europa om å straffe Russland ved å stoppe alle kjøp av energi. I stedet reagerte flere europeiske energiselskaper med å kjøpe mer naturgass. Selv om Europas ledere nå har summet seg og viser tydelig vei, kan man lett forestille seg hvordan de vil bli dømt av fremtidens historikere.

Beslutningen om å stenge atomkraftverk kan vise seg å bli det største feiltrinnet i Europa i nyere tid

Lange kontrakter og få alternative leverandører gjør det vanskelig for bransjen å snu seg raskt. Når hele 40 prosent av Europas forbruk av naturgass, og 27 prosent av oljen kommer fra Russland, sier det seg selv at det nå blir problemer.

Bruk av naturgass til kraft- og industriproduksjon har de siste årene økt betraktelig, både på grunn av reduksjon i kullkraft, men også som et resultat av stengning av tyske atomkraftverk. Reduksjon av kullkraftproduksjon har vært viktig som tiltak i klimagassreduksjonen, men beslutningen om å stenge atomkraftverk kan vise seg å bli det største feiltrinnet i Europa i nyere tid, både for kraftproduksjon og klimatiltak.

Tiltakene frem til 2030 er mangesidige. Fornybar kraftproduksjon pågår allerede i et visst omfang, men må intensiveres, spesielt utvikling av havvind i Nordsjøen. I tillegg må nett bygges ut betydelig for transport av ny fornybar energiproduksjon, grønt hydrogen må etableres med energilagring, og det må omstilles til flytende gass. Digitalisering og smart programvare kan bidra til fleksibilitetsløsninger, energieffektivisering og samhandling. Samlet er tiltakene mange og gode, men trues også av svake incentiver, lav investeringsvilje, byråkrati og manglende reguleringer. Det avgjørende for Europa er at alle land samarbeider om denne utviklingen, for isolerte beslutninger for hvert land er langt i fra optimalt.

I lys av denne krisen må Norge (dessverre, i et klimaperspektiv) fortsette olje- og gassproduksjonen, for å bidra til å sikre Europas tilgang på nødvendig energi. Det er vår forpliktelse til fellesskapet å forvalte og tilby disse ressursene.

Norges produksjonsprognoser er fallende fra og med 2025, og det bør derfor vurderes nye felt eller utvikling av eksisterende felt for å kunne bidra ytterligere. Samtidig må det investeres i fornybare energikilder som havvind og landvind, effektivisering og utbygging av vannkraft og styrking av nettet både i Norge, og for utveksling med Europa. Dette er ikke tiden for å isolere Norge i energispørsmålet.

Jens Haug

Produkt- og plattformdirektør i Embriq

(Embriq leverer IT-løsninger til blant annet energibransjen. Red.)