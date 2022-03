Ekteskap begrenser eiendomsretten

I aksjonæravtalen kan aksjonærene nedfelle at aksjeeier skal benytte seg av arvelovens muligheter for begrensning av ektefellearv til 4 x G gjennom opprettelse av testament.

Ekteskapslovens inngrep i eiendomsretten er knyttet til hovedregelen om at felleseie skal likedeles mellom ektefellene. Man må ha ektefellens samtykke for å kunne råde fritt over aksjeverdiene ved samlivsbrudd. Det er kun gjennom samtykke, og ektepakt om særeie, at en aksjonær kan «ta tilbake» eiendomsretten ved samlivsbrudd. Med særeie kan aksjonæren ved samlivsbrudd både kreve å få overta aksjene, og aksjenes fulle verdi. Behovet for opprettelse av ektepakt kan også defineres i en aksjonæravtale.

Mange ekteskap ender med skilsmisse, og den økonomiske veksten i Norge har økt verdiene i familieeide bedrifter. Bedriftseiere bør derfor sikre at selskaper overlever både samlivsbrudd og dødsfall hos sentrale aksjeeiere.

Inntil regelverket endres, må aksjeeierne selv sørge for at familiebedrifter kan beholdes ved samlivsbrudd og at selskaper kan videreføres ved dødsfall

Likedelingsregelens begrunnelse, at verdier er skapt i fellesskap, svikter for store familieselskaper. Titalls millioner bundet i driftskapital i næringsvirksomhet skyldes sjelden felles verdiskapning. Fru Nymans økonomiske ved samlivsbrudd behov kan dekkes ved likedeling av bolig og øvrige eiendeler.

I lys av formuesveksten i Norge kan man reise spørsmål om likedelingsregelen er egnet for bedrifter. Skjevdelingsregelen fungerer heller ikke for bedriftseiere, der tillit til regelen gir mange en falsk trygghet. Inntil regelverket endres, må aksjeeierne selv sørge for at familiebedrifter kan beholdes ved samlivsbrudd og at selskaper kan videreføres ved dødsfall.

Styrets ansvar i familiebedrifter omfatter ikke å sikre aksjeeiers rett til eiendomsretten ved samlivsbrudd og dødsfall. Et godt styre bør imidlertid også sikre at selskapets eiere har oversikt over de mulighetene lovverket gir. Ved å klargjøre eiendomsrettens begrensninger og mulighetene for avtalereguleringer, kan styret i Nymans Rederi bidra til å sikre familiebedriften, og dermed også arbeidsplassene – både ved herr Nymans mulige samlivsbrudd og hans senere bortgang.

Sicilie Tveøy

Partner i Advokatfirmaet Hjort