Finansiell informasjon er ferskvare

For at finansiell informasjon skal være relevant og bidra til gode beslutninger, må den være så fersk som mulig. Revisorforeningen er derfor opptatt av at årsoppgjøret og skattemeldingen ferdigstilles uten utsettelser. Revisorforeningene mener dagens regler for utsettelse med skattemeldingen, der revisor og regnskapsfører kan søke om utsettelse for inntil 10 prosent av kundemassen, fungerer godt.

I år er sykefraværet høyere enn normalt, men ikke i nærheten av den ekstraordinære situasjonen vi hadde i pandemiårene 2020 og 2021. Vi mener derfor det ikke er behov for generelle fristutsettelser i årets årsoppgjør. Derimot kan det være behov for en mer begrenset utsettelsesordning.

Revisorforeningen har derfor foreslått overfor Skattedirektoratet og Finansdepartementet at det i år foretas en forskriftsendring, slik at det i tillegg til dagens regler om utsettelse av inntil 10 prosent av kundemassen til 30. juni, kan søkes om ytterligere 5 prosent til 31. august for både revisor og regnskapsfører.

Det mener vi vil gi tilstrekkelig fleksibilitet.

Karen Kvalevåg

Adm. direktør i Revisorforeningen