Når den røde linjen krysses

I tillegg til direkte menneskelig lidelser, vil dette medføre storpolitiske rystelser, sjokk i verdensøkonomien og ikke minst kaos i energimarkedene.

Etter murens fall i 1989 og Sovjetunionens oppløsning, tilfalt Warszawapaktens militære operasjonsplaner vestlige etterretningsorganisasjoner. De viste at det ikke var noe skille eller doktrine mellom konvensjonell krig og bruk av kjernevåpen. Taktiske (mindre slagmarks-) atomvåpen ville kunne bli anvendt fra dag én.

Sovjetunionen mistet 15.000 soldater over en tiårsperiode i Afghanistan. Om få uker vil Russland oppleve et tilsvarende tap i Ukraina

I krigen mot Ukraina har Russlands militære inkompetanse overrasket de fleste. Samtidig har den ukrainske offerviljen og kløktighet imponert. Dette har medført i store russiske tapstall, og invasjonen har stoppet opp. Med nye, sofistikerte vestlige våpenleveranser til landet, kombinert med manglende moral og stadig større logistikkmessige problemer på russisk side, kan man lett forestille seg at Ukraina kan drive de invaderende styrkene tilbake.

Russland eksporterer cirka 5 millioner fat råolje og kondensat pr. dag (mf/d) og cirka 2.8 mf/d med raffinerte petroleumsprodukter. Selv om russisk energi er unntatt de vestlige sanksjonene (bortsett fra for USA) og ikke er ekskludert fra betalingssystemet SWIFT, vegrer europeiske assurandører, tankredere og raffinører seg for å involvere seg med russiske oljeprodukter. Dette fordi det kan medføre uante finansierings- og kredittmessige konsekvenser, men ikke minst forårsake et omdømmetap.

De store konsekvensene har vi ennå ikke sett. Imidlertid, usolgte russiske oljelaster («distressed cargoes») er blitt plukket opp av opportunistiske handelshus som Vitol, Gunvor Group og Trafigura med 20–30 dollar pr. fat i prisavslag. Sluttbrukere har i økende grad vært å finne i India og Kina.

Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer imidlertid at disse selvpålagte oljesanksjonene vil slå inn med full kraft i markedet fra april måned, med et reelt etterspørselsbortfall med hensyn på russisk olje på kanskje 3 mf/d. Kanskje er dette bare begynnelsen.

Putin, som en eneveldig statsleder, hvor stadig flere stiller spørsmål ved personens mentale godhet, kan ikke akseptere et tap på slagmarken i Ukraina. I denne sammenhengen må nesten alt annet enn aksept for annekteringen av Krim, «uavhengighet» for Donbass-regionen og at Ukraina må påberope seg nøytralitet, bli oppfattet som et nederlag.

Sovjetunionen mistet 15.000 soldater over en tiårsperiode i Afghanistan. Om få uker vil Russland oppleve et tilsvarende tap i Ukraina. I et forsøk på å eskalere for å deeskalere, kan en presset Vladimir Putin dra absurde sammenligninger med Japan 6. og 9. august 1945, og svare med det utenkbare. Sanksjonene mot Russland vil bli altomfattende, men Vesten og NATO vil vegre seg for å gå til krig. Jeg håper at denne analysen er fullstendig feil.

Ph.D. og ledende partner i International Energy Consortium (IEC)