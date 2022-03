Sverige bruker data langt bedre enn Norge

Høsten 2021 gjennomførte Capgemini en undersøkelse som konkluderer med at en av de viktigste driverne for norsk konkurransekraft i årene fremover er deling og bruk av data (68 prosent). Også stortingsmeldingen fra mars 2021 om datadrevet økonomi og innovasjon støtter opp under denne konklusjonen.

Ivar Aune. Foto: Capgemini

Teknologi gjør at vi kan samle inn og lagre store mengder data. Men det er først når man kan ta bedre beslutninger basert på data, at det skapes verdier. Og det er da man styrker konkurransekraften. Data må bearbeides, kvalitetssikres, tilgjengeliggjøres og deles, for å gi verdi. I vår undersøkelse mener nærmere halvparten at bruk og deling av data er viktig for egen bedrifts konkurransekraft.

I motsetning til oss, er dette noe svenskene har klart å utnytte allerede. Det ser vi blant annet gjennom Volvos nysatsning «Data shows the way», hvor selskapet bruker data for å analysere hvordan vi har endret kjørevaner som en konsekvens av pandemien, og bruker resultatene til å forbedre produktene.

Svensk handel og industri har en stor fordel gjennom sin evne til å tydelig definere eierskap til dataprodukter. De mestrer å bruke dette i samarbeid med partnere, og skape effektivitet og hurtighet internt i egen organisasjon.

På denne siden av grensen ser selskapene fortsatt ut til å tro at prinsippene rundt eierskap til data har med teknisk organisering å gjøre

For å hente stordriftsfordeler og mulighetene som ligger i data, må eierskapet til data bort fra bakrommet og løftes frem til beslutningstakerne. Det er de som driver automatisering av prosesser og operasjoner. Her tok svenske virksomheter allerede i starten av pandemien grep gjennom organisasjonskonsepter som Data Mesh for å drive distribuert eierskap, teknisk koordinering og domenedrevet verdiskapning. Dette ble synlig under Nordic Business Intelligence & Data Science Day høsten 2021, hvor store virksomheter som blant annet IKEA fortalte om sine erfaringer.

På denne siden av grensen ser selskapene fortsatt ut til å tro at prinsippene rundt eierskap til data har med teknisk organisering å gjøre. Resultatet er at vesentlig organisasjonsmessig inntektspotensial delegeres til IT-avdelinger og annet teknisk personell. Da ødelegger vi ikke bare for oss selv, men vi taper også konkurransen mot våre svenske naboer.

Diskusjonen blant svenske ledere er nå knyttet til spørsmål som hvordan man bedre kan organisere data fra kundedomenet, slik at man hurtig kan respondere på endringer og styrke sin markedsposisjon. Hvorfor gjør ikke de norske lederne det samme? Jeg tror mye av grunnen er at norske virksomheter organiserer seg på en måte som gjør at viktig informasjon går tapt. Dermed ender man opp med å styre basert på gårsdagens erfaringer og antatte sannheter.

I Sverige knyttes diskusjonen til hvordan man kan bruke data til å ruste opp leveransekjeden for å håndtere globale sjokk, og hvordan man kan sørge for at alle beslutninger på operativt og taktisk nivå bidrar til å gjøre selskapene grønnere.

Tiden frem til svenskenes konkurranseevne skyller over norsk næringsliv er sannsynligvis kort, med mindre vi tar aktive grep

Selv for de beste norske virksomhetene er dette ofte fortsatt teori. Selv om flere nå begynner å stille tydeligere spørsmål til markedet (og her er store deler av offentlig sektor aktive), er det fortsatt mye å lære fra svenskene. Erfaringen fra vår globale kartlegging av «data masters» tilsier 22 prosents økning i lønnsomhet ved økt bruk av data. Tiden frem til svenskenes konkurranseevne skyller over norsk næringsliv er sannsynligvis kort, med mindre vi tar aktive grep – og det må vi gjøre nå.

Ivar Aune

Nordisk leder for Innsikt og Data i Capgemini