Finanstilsynet bør feie for egen dør

Det er prisverdig at Finanstilsynets direktør for markedstilsyn, Anne Merethe Bellamy, deltar i et offentlig ordskifte om investorbeskyttelse. Hennes innlegg av 25. mars 2022 gjør imidlertid krav på en replikk.

Hovedbudskapet til Finanstilsynet er ikke til å misforstå. Investorene må ikke være så lettlurte! Det samme budskapet fremførte ledelsen for kontrabedrageri i Økokrim i 2009, året etter at Indigo Finans ble etablert. Da varslet Økokrim at etterforskningen av investeringsbedrageri ville bli nedprioritert og begrunnet det med at «nordmenn er spesielt lettlurte», ifølge Dagens Næringsliv 4. mai 2009.

Rune Toalango Johannesen. Foto: Privat

At Økokrim i 2017 takket nei til å etterforske Finanstilsynets anmeldelse av Indigo Finans, overrasker derfor ikke. Kan slike holdninger, som kommer til uttrykk fra både Finanstilsynet og Økokrim, lede til unnlatelsessynder?

Den pågående rettssaken i Oslo tingrett har avdekket at Finanstilsynet allerede i september 2015 mottok et varsko om svindelen i Indigo Finans. En kilde med erfaring fra «ringegulvet» på innsiden av selskapet skrev da rett ut, lenge før finanspressen kom på banen, at Indigo Finans bedrev «svindel».

Det kan se ut som om Trygve Hegnar har tatt over jobben til tilsynet

Etter varselet innledet Finanstilsynet nok en undersøkelse som ikke førte til noe som helst. Først etter at Kapital hadde blåst svindelen under overskriften «Rundlurer småsparere» 27. april 2017, utstedte Finanstilsynet sin stoppordre 4. mai 2017. Svindelen hadde da pågått i over halvannet år etter at tilsynet beviselig fikk håndfast kunnskap om den fra innsiden.

Tilsvarende gjentok seg for øvrig i 2020 da Finanstilsynet advarte publikum mot Credi & Partners. Derfra bedrev barndomskameraten til Indigo Finans-grunnleggeren lignende eldrebedrageri under falsk identitet. Én uke etter at Kapital avslørte bedrageriet, varslet Finanstilsynet publikum 17. september 2020. Det kan se ut som om Trygve Hegnar har tatt over jobben til tilsynet.

Det er derfor for godt til å være sant at Finanstilsynet avsporer debatten om myndighetenes plikter i rettsstaten ved å peke på investorenes egenansvar. Tilsynet burde i stedet konsentrert seg hardere om sitt samfunnsansvar.

Rune Toalango Johannesen

Jusstudent, UiO