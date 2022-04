– Ikke undervurder Kina

Jakob Linderoth, styremedlem, Aker Unge Høyre. Privat

Politikken overfor begge supermaktene har vært basert på de samme illusjonene og feilaktige forutsetningene; vi har latt dem handle fritt uten å vise at vi står samlet i en respons mot autoritære regimer. Ikke nok med det, vi har gitt mye av essensiell produksjon av viktig infrastruktur til Kina. Det aller meste av teknologi og råvarer til dette kommer fra Kina. Når skal vi løsrives fra disse landenes spilleregler?

Den nåværende økonomiske krigen mellom Vesten og Russland kan ganske enkelt være den første handlingen i en mye større økonomisk krig mellom Vesten og Kina. Ikke bare kan Kina påføre mye større skade enn Vladimir Putins skrantende Russland– og Russland påfører den globale økonomien betydelig skade, men en krig med både Kina og Russland (og deres klientstater) kan bety en langsiktig ødeleggelse av velstand og oppdelingen av verden i to fiendtlige blokker.

Vestens omfavnelse av Kina var basert på ideen om at Kina ville gjengjelde ved å omfavne Vestens økonomiske normer og kulturelle verdier. Økonomisk liberalisering ville gi opphav til politisk liberalisering ettersom den nye middelklassen krevde demokratiske rettigheter. Kina forfølger nå en todelt kampanje for å øke sin globale innflytelse: Å gjenskape internasjonal orden fra innsiden og ut ved å øke sin innflytelse på etablerte institusjoner som Verdensbanken.

Hvordan bør Vesten svare på fremveksten av Kina?

Likhetene mellom Kina og Russland er slående. Vi har lært til vår pris at Putin mente det da han sa at Ukraina var en del av Russland og at han var villig til å lide alvorlig økonomisk smerte for å ta Ukraina. Vi bør erkjenne at Xi er like seriøs når det gjelder Taiwan.

Kinas samarbeid er avgjørende for å løse alle våre store kollektive problemer, fra global vekst til klimaendringer

Ved å utestenge Kina dersom de ikke endrer kurs og fortsetter med en jernhånd over egen befolkning, er ikke dette svaret på hvordan vi skal håndtere handelstvister eller holde forsyningskjedene fungerende. Xis Kina er en langt mer betydelig fiende enn Putins Russland. Kina er verdens nest største økonomi, men har stått for 25-30 prosent av den globale økonomiske veksten siden 2008-krisen. Vi avhenger av produksjon av mobiler til biler fra hovedsakelig Kina. Mange selskaper inkludert Apple begynner nå å utvide utenfor Kina fordi det kommer en risiko å holde en større andel av produksjon i Kina.

Kinas samarbeid er avgjørende for å løse alle våre store kollektive problemer, fra global vekst til klimaendringer. Derfor er organisasjoner som EU og NATO det alternativet som passer best for å utvikle et felles pressmiddel mot Kina og andre diktatoriske ledere, både for å fremme norske interesser. Det gjør vi best gjennom et felles politisk talerør. EU er kanskje det talerøret ved siden av USA som har mest innflytelse, men Norge er ikke med i EU og det er et problem dersom demokratiske verdier skal forbli dominerende i en verden der Kina får mer makt.

Jakob Linderoth

styremedlem Aker Unge Høyre