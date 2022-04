Den viktige samtalen om nord

Frode Mellemvik, professor og direktør ved Nordområdesenteret, Nord universitet. Foto: NTB

For å håndtere en verden i bevegelse er dialog om nordområdene mer nødvendig enn noen gang. Konferansen High North Dialogue i Bodø gir studenter og unge forskere fra hele verden en mulighet til å møte forskere, næringslivsledere og politiske beslutningstakere.

Konferansen High North Dialogue har siden 2006 vært en viktig møteplass mellom studenter, yngre forskere og etablissementet innenfor akademia, næringsliv og offentlig politikk og forvaltning. Årets tema er «de store skiftene».

Nordområdene kan bidra til løsninger innen det grønne skiftet. Grønt stål i Narvik og batteriproduksjon i Rana er to eksempler.

Demografiske endringer: Alle ønsker å snu flyttestrømmene, men hvordan skal dette skje?

Havet: Verden trenger fisken fra havet i nord. Havet er også viktig som transportvei. Kan ny teknologi åpne muligheter for enda mer utnyttelse på en bærekraftig måte?

Det har dessverre nylig oppstått en svært alvorlig situasjon som må håndteres også i nord: Krigen i Ukraina. Hvordan kan den påvirke samarbeidet i nordområdene?

Krigen gjør dette samarbeidet viktigere, men dessverre også vanskeligere.

Nordområdesenteret ved Nord universitet har i flere ti-år utviklet et tett samarbeid med både ukrainske og russiske miljøer innenfor forskning og utdannelse. Krigen gjør dette samarbeidet viktigere, men dessverre også vanskeligere. Når regjeringen i Hurdalsplattformen slår fast at i nordområdene ligger Norges viktigste fredsprosjekt, har en nok først og fremst tenkt på viktigheten av å beholde freden med Russland for å sikre folk og land.

Ettersom nordområdene i Norge representerer så betydelige verdier for nasjonen i fremtiden, er det vesentlig at internasjonale spenninger, krig og elendighet ikke får ødelegge den fredelige sameksistensen i nordområdene.

Krigen i Ukraina er det mest ødeleggende vi har opplevd i Europa etter andre verdenskrig. I store deler av verden er det derfor iverksatt strenge og viktige sanksjoner som har til hensikt å svekke Russlands evne til å finansiere krigen. Samtidig med arbeidet for å svekke finansieringen av krigen er det viktig, ja viktigere enn noen gang, at regjeringen gjøre alt den kan for å styrke Norges viktigste fredsprosjekt. Det at regjeringen opprettholder fiskeriforvaltningssamarbeidet med Russland, og at norske havner ikke stenges for russiske fartøy, er vesentlig. Videre må det satses på fortsatt dialog og samarbeid knyttet til nordområdene.

Navet i nordområdepolitikken er kunnskap, og det er vesentlig at utdanning og forskning er mest mulig åpen og inkluderende. Under High North Dialogue i Bodø 6. og 7. april tilrettelegger vi for en slik åpen samtale om nord.

Frode Mellemvik

professor og direktør ved Nordområdesenteret, Nord universitet