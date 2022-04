Kapitalforvaltning – ny norsk paradegren?

Det er kamp om de klokeste hodene. Skal vi lykkes med å utvikle kapitalforvaltning som en vekst- og eksportnæring i Norge, er det nødvendig å bygge opp et større og bredere kapitalforvaltningsmiljø – både gjennom å tiltrekke personer med relevant kompetanse fra utlandet, og i tillegg øke tilveksten av personer med slik kompetanse fra de norske utdanningsinstitusjonene. Samtidig må myndighetene sørge for at kapitalforvaltningens rammebetingelsene er internasjonalt konkurransedyktige. Som for eksempel regler ved innløsning av store andeler og skattebehandling.

En slik ambisjon krever samarbeid og felles innsats på tvers av norske finansinstitusjoner, akademia og myndigheter. Og klarer vi dette, ligger alt til rette for at Norge kan etablere sterke faglige miljøer og møteplasser som blir attraktive å delta på også for utenlandske aktører.

Finans Norge, Verdipapirfondenes forening og Verdipapirforetakenes Forbund inviterer norske utdanningsinstitusjoner og myndigheter til et samarbeid om å synliggjøre kapitalforvaltning som næring og øke forståelsen i samfunnet for denne næringens betydning for norsk økonomi. I tillegg til å skape arbeidsplasser, verdiskapning, skatteinntekter og bærekraftig vekst, vil dette kunne bidra til å øke den generelle forståelsen i befolkningen av behovet for kompetanse rundt sparing generelt, eksempelvis knyttet til egen pensjonssparing.

Idar Kreutzer,



adm. direktør Finans Norge

Bernt S. Zakariassen,

adm. direktør Verdipapirfondenes Forening

Sindre Støer,

adm. direktør Verdipapirforetakenes Forbund