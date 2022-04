– La oss vise verden hva norske virksomheter står for

Produktene våre må dermed også vare lenger og lettere kunne repareres. Hele livsløpet til en vare må tas under lupen i overgangen til en mer sirkulær økonomi.

En av forutsetningene for å nå klimamålene er permanent fjerning av karbon fra atmosfæren. Teknologi som fjerner karbon direkte fra luften er en viktig investering fremover, og norsk næringsliv bør ta del i disse investeringene der det er mulig og bidra til å drive arbeidet med karbonfangst og lagring (CCS) fremover.

Til slutt må alle virksomheter ta på alvor hvilket avtrykk de har på naturområder knyttet til sin drift. Der hvor påvirkningen er negativ må tiltak iverksettes så fort som mulig, for å ivareta vårt biologiske mangfold.

I tillegg kan alle virksomheter jobbe for bedre rammebetingelser fra politikerne våre for overgangen til et mer bærekraftig samfunn med et lavere klimaavtrykk.

Klimapanelet, med 700 eksperter fra 90 land, understreker at det vil være økonomisk lønnsomt å investere i klimatiltak. Det å la være vil bli betydelig dyrere. Her ligger det store muligheter for virksomheter til å jobbe smartere og mer effektivt. De selskapene som ikke gjennomfører tiltak, vil etter hvert bli tvunget av økende reguleringer, en økende CO2-avgift og mer omfattende kundekrav.

Fremover blir det spennende å se hvilke nye industri-eventyr, gründervirksomheter, ny teknologi og nye løsninger som norsk næringsliv vil gå i bresjen for, i tråd med den nye rapporten. Her ligger det et stort potensiale.

Det positive med FNs klimarapport er at den viser at løsninger finnes. Norsk næringsliv vil være en stor del av disse løsningene. La oss gå foran å vise resten av verden hva vi står for.

Elisabeth Nissen Eide, bærekraftssjef i Atea Norge. Foto: Atea

Elisabeth Nissen Eide

Bærekraftssjef i Atea