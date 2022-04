Nye innleieregler kan ramme en hel konsulentbransje

Regjeringen ønsker å endre arbeidslivet til økt grad av faste ansettelser og mindre grad av innleie. Den har derfor foreslått endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Dessverre kan forslaget også få negative og utilsiktede konsekvenser også for konsulentselskapene.

Rådgivernæringen omsatte for over 250 milliarder kroner i 2019 og er med sine over 28.000 virksomheter og nesten 130.000 ansatte en av de største næringene i Norge. Forslaget fra regjeringen kan føre til redusert omsetning og færre ansettelser i konsulentbransjen. De aller fleste konsulenter i dag har fast ansettelse, samt trygge rammer og gode vilkår, i selskapet de jobber ut ifra.

En annen alvorlig konsekvens kan bli at samfunnet får redusert tilgang på ekspertisen de samme konsulentene besitter.

Menon-rapporten Verdien av gode råd, som kom i 2021, viser at innleide konsulenter bidrar med kunnskaps- og erfaringsdeling når de tar oppdrag i ulike virksomheter

Det nye lovforslaget vil endre måten det kjøpes inn ekspertråd på, både i det offentlige og i det private. Konsulentselskaper som i noe utstrekning leier ut eksperter uten resultatansvar, vil med det nye forslaget ikke lenger kunne gjøre nettopp det. Konsekvensen kan bli at konsulentvirksomheter i større grad får mindre valgfrihet og handlingsrom, og må selge oppdrag som entrepriser med resultatansvar.

Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologivirksomheter. Mange av disse jobber innenfor konsulentvirksomhet og rådgivning. Våre medlemmer gir uttrykk for at det nye lovforslaget vil ramme dem hardt. Vi og de spør oss selv om dette faktisk er ment å ramme konsulentbransjen eller om dette er en utilsiktet konsekvens. Begge regjeringspartier lovet i fjorårets valgkamp å redusere konsulentbruken i det offentlige hvis de vant valget. Er det dette de nå indirekte forsøker på? I så fall hadde ærlighet og åpenhet vært langt ryddigere.

Konsulentvirksomheter som er medlem av Abelia beskriver at private virksomheter, statlige etater og kommuner gjerne vil styre sine IT-prosjekter med egne ansatte, men at de også har behov for ekspertkompetanse i ulike faser. Dersom virksomhetene ikke lenger kan leie inn ekspertene, vil dette påvirke måten det offentlige og det private kan kjøpe ekspertkompetanse på.

Menon-rapporten Verdien av gode råd, som kom i 2021, viser at innleide konsulenter bidrar med kunnskaps- og erfaringsdeling når de tar oppdrag i ulike virksomheter. Næringen er altså en viktig kunnskapsinfrastruktur ved siden av utdanningsinstitusjonene i Norge.

Vi er bekymret for hvordan privat og offentlig sektor nå skal få tak i ekspertkompetansen. Det er ikke all ekspertise eller alle oppgaver i en virksomhet som nødvendiggjør en heltidsansatt året rundt. Abelia mener derfor det må være opp til virksomhetene selv å vurdere når det er hensiktsmessig å ansette, og når det er bedre å kjøpe rådgivning og spisskompetanse utenfra.

Regjeringens forslag hadde høringsfrist 19. april, men med påsken friskt i minne er min oppfordring klar: Vend i tide – det er ingen skam å snu.

Øystein Eriksen Søreide



Adm. direktør i Abelia