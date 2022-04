Stortingsrepresentanter bør ikke ha mulighet til å kjøpe og selge aksjer

«Insider trading» blant politikere er et stort problem i flere land. Vi må gjøre det vi kan for å forhindre det samme fra å skje i Norge. Tiden er overmoden for å forby kjøp og salg av aksjer for stortingsrepresentanter, statsråder og statssekretærer.

Det er ingen grunn som er god nok til at politikere på høyeste plan i Norge skal ha lov til å drive med kjøp og salg av aksjer. Derimot er det en rekke problemer og utfordringer ved at det er tillatt slik som i dag. For eksempel kan en representant i teorien øke verdien av sin egen investering etter kjøpet gjennom politiske vedtak.

Skrekkeksempelet på hvor galt det kan gå når folkevalgte politikere på høyeste nivå kan kjøpe og selge aksjer har vi sett med senatorene Kelly Loeffler og David Perdue i USA. Når coronaviruset hadde sine første utbrudd fikk de to senatorene fra Georgia informasjon om påvirkningene corona ville ha på økonomien på et lukket informasjonsmøte. Deretter solgte de aksjer for flere millioner dollar og investerte i stedet i blant annet bedrifter som produserer smittevernutstyr for å tjene penger på pandemien.

Selv om jeg regner med at ingen politikerne på Stortinget eller i regjeringsapparatet her i Norge ville gjort noe slikt, er vi likevel nødt til å gjøre det vi kan for å forebygge at lignende situasjoner oppstår.

Interessekonflikter er uunngåelig så lenge stortingsrepresentanter, statsråder og statssekretærer eier millioner av kroner i aksjer i ulike selskaper og bedrifter. Lovene og bevilgningene Stortinget gjør påvirker i aller høyeste grad den norske økonomien, også til konkrete bedrifter og markeder. Folkevalgte på Stortinget og medlemmer i regjeringsapparatet har også tilgang til informasjon om vedtak som kan påvirke enkeltbedrifter og markeder.

For et par år siden havnet Fremskrittspartiets Solveig Horne i søkelyset etter at hun kjøpte aksjer i Norwegian mens Stortinget diskuterte om staten skulle redde selskapet. Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet, som da var finanspolitisk talsperson, uttalte i forbindelse med Hornes aksjekjøp at «Det er feil at vi representanter i det hele tatt kan bedrive aksjespekulasjon når vi så til de grader er med på påvirke rammevilkårene for næringslivet, ned til minste detalj».

Knutsen har helt rett i dette. Når han nå er valgt til leder av finanskomiteen på Stortinget burde han ta initiativ til å få på plass et forbud mot kjøp og salg av aksjer for stortingsrepresentanter, statsråder og statssekretærer.

Det er ingen menneskerett å drive med kjøp og salg av aksjer. Når du blir valgt inn på Stortinget sier du fra deg flere goder. Du har for eksempel ingen fast regulert arbeidstid. Muligheten for å kjøpe og selge aksjer bør også være et av godene en sier fra seg når du vedtar landets lover, statsbudsjett og andre støtteordninger som påvirker landets økonomi og bedrifter.

Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum. Foto: NTB

Simen Bondevik

leder i Unge Sentrum