Haaland som investormodell?

Erling Braut Haaland er akkurat nå en av verdens aller mest attraktive fotballspillere. I følge Transfermarkt har Haaland en estimert markedsverdi på 150 millioner euro. Det gjør han til verdens nest mest verdifulle spiller etter PSGs Kylian Mbappé (160 millioner euro).

Men hva om Erling Braut Haaland meldte overgang til landhockey? Markedsverdien hadde rast sammen og blitt redusert til en brøkdel.

Det er ikke bare størrelsen som teller. Hvorfor? Fordi fotball er en mye større sport. Det gir en strukturell fordel i forhold til landhockey fordi det er mer lukrativt for fotballspillere som lykkes.

Hvilken idrett du blir god i er avgjørende for inntjeningsgrunnlaget. Det samme er menneskene en idrettsutøver omgir seg med – og hvordan utgangspunktet forvaltes av de involverte. Dette kan overføres direkte til investeringer. Jeg kaller det struktur og kultur.

Selskapets bransje er viktig for langsiktig verdiskaping. Det finnes gode og dårlige bransjer. Se etter selskaper som opererer i bransjer hvor selskapene har markedsmakt. Forhandlingsmakt ovenfor leverandører og kunder, fravær av konkurranse og vanskelige etableringsforhold for konkurrentene definerer lønnsomheten fra at strukturelt perspektiv. Disse faktorene omsettes i god lønnsomhet. Det er vanskelig for selskapene å gjøre noe med dekningsbidraget over tid. Gode bransjer som kombinerer god lønnsomhet, vekstmuligheter og beskyttede markedsposisjoner gir mer holdbare forretningsmodeller og høy god brutto lønnsomhet.

En attraktiv bransje er et viktig og godt utgangspunkt. Samtidig må ledelsen ledes av mennesker som forvalter de menneskelige og finansielle ressursene på en god måte og som evner å utvikle selskapets strukturelle fortrinn over tid. Akkurat på samme måte som Erling Haaland må ha gode folk rundt seg som tar vare på og utvikler det kommersielle og sportslige talentet.

For meg er god selskapsledelse: