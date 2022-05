Pass opp for høy inflasjon

Reaksjonene på rentebanen lot ikke vente på seg. Til Dagens Næringsliv uttalte økonomer en overraskelse over størrelsen på oppgangen, og peker på at sentralbanken trolig har tatt innover seg en risiko for høy inflasjon i Norge.

Den økte inflasjonen kommer blant annet av at nordmenn har fått bedre råd. Gjennom pandemien har nordmenns samlede usikrede forbruksgjeld blitt kraftig redusert. Alle støtteordningene har tilført samfunnet økt kjøpekraft. Videre iver etter flere støtteordninger vil forsterke denne trenden ytterligere.

Økt rente er normalt et tegn på at det går godt i økonomien. Men for mange unge er det første gang de opplever at boliglånsrenten stiger. Sammen med økte utgifter til mat, strøm og drivstoff kan den økte renten virke skremmende. Det er fristende å slenge seg med i kravet om støtte og reduserte avgifter for å sikre sin egen og andres kjøpekraft. Utfordringen er likevel at konsekvensen kan bli så mye verre.

Dersom regjeringen ikke holder igjen på pengesekken risikerer vi en inflasjonsgalopp og en ytterligere justering av rentebanen fra Norges Bank.

12. mai skal regjeringen presentere revidert statsbudsjett . Det er foreløpig lite som tyder på at regjeringen har planer om å bidra til en innstramming av pengepolitikken. Finansminister og SP-leder Vedum har varslet at regjeringen har som målsetning å justere skatter og avgifter «slik at folk med vanlige inntekter merker det på lommeboken». Altså, sikre folks kjøpekraft.

For den korttenkte er trolig billig strøm og bensin viktigst. Det er det nordmenn umiddelbart kjenner på lommeboken. Det er derfor særlig lett for parti i opposisjon å kreve makspris på strøm og reduksjon av drivstoffavgiften. Men det er ikke opposisjonen som må svare for den høye boliglånsrenten som utvilsomt vil komme. Det må regjeringen, og den kritikken kan bli vanskeligere å svare. Høy rente er nemlig ikke like lett å begrunne med krig i Ukraina.

Raymond Andresen Foto: Privat

Raymond Andresen

deltaker ved Civita-akademiet