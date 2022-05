Journalist Haram kritiserer torsdag 28.4 finansminister Vedum for å rote med kalkulatoren i Stortingets spørretime i belysningen av husholdningenes inntektsutvikling i 2022. Jeg synes begge roter – og mister viktige poenger.

Vedum mener ifølge Haram at en typisk familie får 14.700 kroner mer å rutte med enn i fjor, mens Haram helt riktig påpeker at han har «glemt» prisutviklingen på alt annet enn drivstoff, strøm, matvarer og gjeld (renter). Haram påpeker også helt riktig at mange kan komme til å oppleve en skjerpet beskatning ettersom innslagspunktene i systemet er basert på en lavere lønnsvekst enn den som nå ser ut til å bli realisert. På den annen side ble det vel gitt en skattelette til midlere og lavere inntekter.

Men feilen i Vedums regnestykke er mye større enn det: Det er jo ingen skatt i det hele tatt! Med utgangspunkt i en husholdnings lønnsinntekt på 1 million kroner vil en jo ikke ha disponibelt 37.000 kroner etter skatt gitt en lønnsvekst på frontfagsrammen. Hvis vi forutsetter en gjennomsnittsskatt på 25 prosent begge år, vil den nominelle lønnsøkningen etter skatt være 27.750 kroner. Hvis øvrige beløp er riktig angitt (etter skatt) vil det i så fall være 5.450 kroner igjen til å dekke andre prisøkninger enn til drivstoff, strøm og mat. Dette er lite ettersom det stort sett er prisøkninger på alle produkter, som i klartekst betyr at det blir mindre å rutte med for denne «typiske familien».

En annen måte å regne på er å bruke TBUs siste anslag for veksten i konsumprisindeksen, og samme tall for nominell lønn, lønnsvekst, skatteprosent og økning i gjeldsrenter som den som er signalisert av Norges Bank for styringsrenta. Deretter kan man regne på hvor høy gjeld denne familien må ha for å ha like mye å rutte med i 2022 som i 2021, etter at gjeldsrenter er betalt. Svaret er om lag 700.000 kroner, som mange vil oppfatte som lite.

Det store generelle poenget er selvsagt at husholdningene er veldig forskjellige når det kommer til forholdet mellom gjeld og inntekt, og at det neppe er mange som vil kjenne seg godt igjen i makrotallene. Mange har mye gjeld, mange har litt gjeld og mange har mer penger i banken enn det de har i gjeld. I et slikt bilde er det ikke lett å si hva som gjelder «den typiske husholdning».