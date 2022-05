Teknologi er ikke nok

Norsk helsevesen står overfor flere store utfordringer i årene som kommer. Disse er av litt ulik art, men felles for alle er at de må løses for å sikre adekvat pasientbehandling og at helsevesenet vårt forblir bærekraftig. De har også det til felles at de ikke kan løses uten at vi tar i bruk ny teknologi.

Skyteknologi er et eksempel på en åpenbar løsning på problemet som oppstår når man må dele sensitiv informasjon om pasienter, samtidig som man ivaretar personvernet. Dette er et problem som norsk helsevesen har strevd med lenge, og som gjøres ekstra komplisert av restriktiv EU-lovgivning, som i praksis gjør det umulig å bruke skytjenester fra USA. Likevel er det helt klart at løsningen på personvernsproblemet er teknologisk og ligger i riktig bruk av moderne skyteknologi som gjør det både enkelt og trygt å dele sensitiv informasjon.

Kunstig intelligens vil for eksempel drastisk kunne endre arbeidsoppgavene til mange yrkesgrupper i helsevesenet

En annen kjempeutfordring for norsk helsevesen er mangel på helsepersonell kombinert med en stadig eldre befolkning som igjen vil trenge stadig flere helsetjenester. Noe av løsningen her er selvsagt å utdanne flere sykepleiere, men faktum er at vi uansett ikke vil greie å utdanne nok. I denne situasjonen kan ny teknologi bidra. Kunstig intelligens vil for eksempel drastisk kunne endre arbeidsoppgavene til mange yrkesgrupper i helsevesenet, og et anslag fra Storbritannia viser at 263 000 roller i helsesektoren der kan bli automatisert. Det kan være gull verdt i en situasjon der mangel på helsepersonell er et svært stort problem.

Digitalisering handler nemlig ikke først og fremst om å digitalisere eksisterende prosesser, men om å fundamentalt endre hvordan en organisasjon fungerer.

Digitale verktøy alene er imidlertid ikke nok. Hvis norsk helsevesen skal greie å nyttiggjøre seg potensialet som ligger i digitalisering, må det gjennom en radikal endringsprosess. Det betyr at man må tenke helt nytt om hvordan man er organisert og hvordan man jobber. Digitalisering handler nemlig ikke først og fremst om å digitalisere eksisterende prosesser, men om å fundamentalt endre hvordan en organisasjon fungerer. Gjør man ikke det, ender man fort opp i en situasjon der ny teknologi bare oppfattes som støy fordi den ikke passer med verken arbeidsmåter eller organisasjonskart. Dette er selvfølgelig ingen enkel oppgave, men en vi er nødt til å løse. Den jobben begynner nå.

Matthias Baaske



Direktør for helseutvikling i KPMG