Samarbeid med private aktører gir kortere helsekøer

Norge er avhengig av private helse- og omsorgsaktører. Disse samles nå i NHOs nye landsforening Geneo, for å sikre nordmenn enda bedre tjenester— i dag og i fremtiden.

NHO Geneo er en helt ny landsforening som favner bransjene som følger oss gjennom livet. Fra trygg og god oppvekst for barn og unge, via forebyggende helse og trening, behandling og rehabilitering, nye medisinske løsninger og til god omsorg og varme hender når et langt liv nærmer seg slutten. Landsforeningen samler bredden i helse- og velferdsnæringen​, med rundt 980 medlemmer og over 15 000 årsverk.

Behovet for helsetjenester øker, samtidig som sektoren vil stå overfor store omstillinger i tiden som kommer. Det offentlige er – og skal være - ryggraden i det norske velferdstilbudet, men vi trenger et godt og sterkt samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å levere og utvikle morgendagens velferdstjenester. Det er dette samarbeidet som har vært med på å bygge det samfunnet vi kjenner i dag, og som vi har en lang tradisjon for.

De private innslagene i helse og velferd fyller essensielle hull. De oppstår der det offentlige ikke har kapasitet eller mulighet til å gi en fullverdig dekning, eller de tilbyr alternativer som gir brukerne større kontroll over sitt eget liv.

Når NHO nå styrker sin satsing på helsenæring, velferd og oppvekst, er dette også en styrke for trepartssamarbeidet og for god dialog mellom bedrifter, arbeidstakere og myndigheter. Samtidig samles gode krefter for å skape flere arbeidsplasser, eksportinntekter, mer verdiskaping og — aller viktigst — mer velferd og bedre helse.

Et fellesskap av aktører kan engasjere seg i samarbeidet om å korte ned helsekøer, sikre tilbud til våre eldre og utvikle det norske velferdssamfunnet. Velferdsmiks er en velprøvd norsk tradisjon som har tjent oss vel. Den har sikret både nok kapasitet og alternativer. Og den gjør at alle får noe å strekke seg etter, både det offentlige og private, til beste for de som skal ha tjenestene: pasienter, kunder og brukere.

Under pandemien har dette samarbeidet vært avgjørende, blant annet for å sikre tilgang til medisinsk utstyr, hurtigtester, utvikling av vaksinasjonsprogram, testing og vaksinering, avlasting av helsevesenet og annen pasientbehandling. Det norske samfunnet hadde ikke hatt mulighet til å håndtere pandemien uten private helseaktører, og pandemien er kun et frempek på fremtidens utfordringer. Også i hverdagen finnes det mange eksempler på at tjenestebehovet aldri hadde vært dekket uten private – enten det er barnehager, rusomsorg eller fastleger.