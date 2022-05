Bærekraft må handle om mer enn klima og miljø

Imidlertid vil krav og forventninger knyttet til rapportering på bærekraft i stadig større grad gjøre seg gjeldende for norsk næringsliv. Selv om SMB-segmentet inntil videre sjeldent er direkte berørt av krav, holdes de gjerne ansvarlig som underleverandører til større virksomheter eller det offentlige. Større virksomheter må i stadig større grad både iverksette og rapportere på tiltak. Om de mindre virksomhetene ikke klarer å levere på de samme kravene, vil de kunne gå glipp av oppdrag.

For mindre bedrifter behøver det ikke å innebære en krevende prosess og en stor rapport. Man kan komme langt med enkle kartlegginger og dokumentasjon. Kun enkle forbedringer kan gi et stort konkurransefortrinn.

Bærekraftsrapportering kan også være en forutsetning for finansiering. EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans, «Green Deal», gjør at stadig flere investorer og banker ønsker å plassere pengene i bærekraftige prosjekter.

I SMB-barometeret er det likevel kun 4 prosent av virksomhetene som opplyser at forventninger fra banker er en motivasjon bak bærekraftsarbeidet. Det er ønsket om å ta sitt samfunnsansvar som er den ledende motivasjonen, ifølge undersøkelsen.

Vi i BDO regner med at det bare et spørsmål om tid før terskelverdiene senkes og flere selskaper enn de børsnoterte og aller største vil berøres av det nye regelverket. Det er imidlertid ingen grunn til å passivt vente på at man blir truffet av kravene. Ved å jobbe helhetlig og systematisk med bærekraft kan bedrifter ikke bare få tilgang på attraktive finansieringsmuligheter eller være en attraktiv underleverandør. Også som potensiell arbeidsgiver for de yngre generasjonene - som har svært høy bevissthet rundt bærekraft og sosialt ansvar – vil en bærekraftig profil være avgjørende for å tiltrekke seg de beste hodene.

