Line Coll er utnevnt til ny leder for Datatilsynet. Det er et godt valg. Coll har bred erfaring og hennes kommersielle bakgrunn er en fordel for et tilsynsorgan som får en stadig viktigere samfunnsmessige rolle.

Bruk av personopplysninger har som følge av ulike digitale løsninger økt og presset mot personvernet blir sterkere. Vår erfaring er at de aller fleste virksomheter ønsker å respektere personvern, men kan oppleve regelverket vanskelig å etterleve. I anledning lederskiftet har vi i Hjorts personvernteam derfor noen ønsker for Datatilsynets videre virksomhet.

Svenske og danske datatilsynsmyndigheter har ifølge egne årsrapporter for 2021 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på henholdsvis 50 og 100 dager. Datatilsynet har ikke publisert tilsvarende statistikk, men kommenterer selv at deres saksbehandlingstid er lang. Det er også vår erfaring.

At saker må behandles grundig og at komplekse saker kan ta tid, er forståelig. At det ennå ikke er truffet vedtak i saker der saksforholdet skjedde for flere år siden eller at det tar måneder og år å få vedtak eller andre avklaringer i forholdsvis enkle saker, er vanskeligere å forstå. Det er frustrerende både for de som mener seg krenket og for de virksomheter som ikke får avklart sine saker.

God rettssikkerhet fordrer en avveining mellom grundighet og effektivitet. Vårt ønske er at Datatilsynet effektiviserer sin saksbehandling, og at saksbehandlingstiden går ned.

Det genereres, registreres og behandles personopplysninger som aldri tidligere. Alminnelig samfunnsdeltakelse forutsetter at man gir fra seg personopplysninger med risiko for at opplysningene også kan sammenstilles, analyseres og profileres på måter og til formål den enkelte ikke så for seg.

På den annen side kan bruken av personopplysninger bidra til en bedre hverdag. Private virksomheter kan bruke personopplysninger til å utvikle nye tjenester, optimalisere og effektivisere drift og markedsføring. Det offentlige kan bruke personopplysninger til å forbedre og effektivisere offentlige tjenester innen helse, offentlig transport, ivaretakelse av vår felles sikkerhet med mer.