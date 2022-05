Kjetil Olsen

Når vi skal vurdere utviklingen i denne familiens økonomi, blir derfor utgangspunktet for sammenligningen viktig. Tar vi utgangspunkt i den ekstraordinært gunstige situasjonen under pandemien, vil familieøkonomien lett kunne oppfattes som å bli verre. Men sammenligner vi med situasjonen før pandemien, vil mange komme ganske godt ut. La oss se på tallene.

Per januar 2023 har Norges Bank etter planen hevet styringsrenten til 1,5 prosent og boliglånsrenten vil være tilbake på rundt 3 prosent. Men samtidig vil vi ha lønnsoppgjørene både i 2021 og 2022 bak oss. Til tross for renteøkningene vil derfor den disponible inntekten etter renter, avdrag og skatt ha økt med nye 3 prosent siden januar 2021. Samtidig vil levekostnadene over de to årene ha økt med ytterligere 7 prosent, særlig trukket opp av høye strøm- og drivstoffpriser. Kjøpekraften for vår familie vil dermed ha blitt 4 prosent dårligere enn i januar 2021. Men den vil fortsatt være 3 prosent bedre enn i januar 2020. Får vi rett i våre anslag på lønnsveksten neste år, og Norges Bank øker renten med ytterligere 1 prosentpoeng, vil kjøpekraften til vår familie holde seg rimelig uendret gjennom 2023.

I eksempelet har vi lagt til grunn at andelen av det totale forbruket som brukes på strøm og drivstoff, er gjennomsnittlig. Her vil det være individuelle forskjeller og lavinntektsfamilier vil komme dårligere ut. Men eksempelet gir et brukbart bilde av situasjonen for familier med en nokså vanlig inntekt og mye gjeld.

Det samlede forbruket fra norske husholdninger vil gjøre det bedre enn familieøkonomien. En normalisering av forbruket etter mye tvungen sparing gjennom pandemien, vil trekke konsumet opp. I tillegg kommer stadig flere i lønnet arbeid. I sum gir det utsikter til kraftig vekst i det samlede forbruket i år og neste år, selv om mange vil oppleve at kjøpekraften svekkes. Sammen med utsikter til et betydelig løft i oljeinvesteringene og stor investeringsiver også blant fastlandsbedriftene, ser bildet for norsk økonomi ganske bra ut. Arbeidsledigheten vil trolig holde seg rundt dagens rekordlave nivåer.

Bedriftene melder nå at knapphet på kapasitet og arbeidskraft er en økende utfordring. Kampen om arbeidskraft og høy prisvekst driver lønningene opp. Rentene kommer opp for å hindre at presset på ressursene blir for stort og at inflasjonen fester seg på for høye nivåer. Familieøkonomien vil bli mindre romslig framover som følge av økte renter og høy prisvekst. Men fordi inntektene også stiger, vil den kunne holde seg mer romslig enn den var før pandemien. Det er viktig å huske 12 år gamle Ingemars livsfilosofi; «man måste jämföra». Gjør man det vil mange finne at de kanskje ikke får det så aller verst, tross alt.

Kjetil Olsen

Sjeføkonom, Nordea Markets