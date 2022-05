Bærekraft – vår tids hellige ånd

Det er et kristent ritual å påkalle faderen, sønnen og den hellige ånd. Når det gjelder faderen og sønnen er konteksten relativt klar, men det er verre med den hellige ånd. Ikke overraskende har det gjennom tidene oppstått en ekspertise som skal forklare oss hva den hellige ånd er. Noen finner forklaringene rimelig diffuse. De er ikke blitt så mye bedre med tiden.

Kontrasten mellom opplysningen og religionen var sterk.

Kristendommen er på våre kanter ikke lenger hva den var. Det betyr ikke at religiøse forestillinger er blitt svakere, de har bare endret form. Den mest utbredte forestilling av den typen i dag kunne kanskje enkelt kalles for miljøverneri. Den setter naturen over mennesket og innser ikke at vi er kommet dit vi er fordi vi har lært oss naturens lover og gjort den til vår tjener så langt det lar seg gjøre. Kontrasten mellom opplysningen og religionen var sterk, og den er ikke mindre grell mellom opplysningen og miljøverneriet.

Den nye religion har selvsagt sine egne idoler som rituelt må påkalles. Ett av disse er bærekraft. Jo flere som sliter med å forstå hva det er, jo flere er det også som forsøker å forklare det. Det har oppstått en hel profesjon av bærekraftseksperter, akkurat som den armé av teologer som forsøker å forklare hva den hellige ånd er for noe. Å påkalle bærekraft er blitt et krav til bedrifters rapportering, akkurat som det er i kirken å påkalle den hellige ånd.

Bærekraftsbegrepet har sin opprinnelse i boken Limits to Growth og i Brundtlandkommisjonens rapport. Limits to Growth forestilte seg at befolkning og produksjon ville vokse eksponentielt inntil menneskeheten plutselig møtte veggen og det hele ville ende med et plutselig kollaps. Den tiden når det vil skje er ikke så langt unna ifølge boken, og vi venter spent. Brundtlandkommisjonens bidrag var et typisk politisk og meningsløst kompromiss; nutidens behov skulle tilfredsstilles uten å være på bekostning av fremtiden. Som om noen hadde den evne å se langt inn i fremtiden?

Og hva kunne egentlig bærekraft være? Er det noe som gjentar seg år efter år til evig tid? Det ville være et fullstendig stagnert samfunn. Kanskje middelalderssamfunnet ville være en god kandidat? Men man hadde jo på den tiden både pest, hungersnød og kriger som gjentok seg med ujevne mellomrom. Så fikk vi den industrielle revolusjon og påfølgende enestående utvikling fra elendighet til overflod. Den prosessen pågår fortsatt og er ikke kjennetegnet av repetisjon av identiske forløp, men av stadige forandringer, stort sett til det bedre. Er den bærekraftig eller ikke? Hva sier våre moderne teologer, bærekraftsekspertene?

Det er ikke til å undres over at bærekraftsekspertene er mange og har det travelt. Og det er heller ikke til å undres over at bærekraftsproblemet blir overlatt til bedriftenes kommunikasjonsavdelinger. Deres rolle er jo å fremstille ting i bedriftenes interesse, om det så er fakta eller fiksjon.

Rögnvaldur Hannesson, Professor Emeritus ved NHH. Foto: Torstein Stangenes

Rögnvaldur Hannesson



Professor Emeritus, Norges Handelshøyskole