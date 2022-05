Smidig risikostyring: – Farefull seilas i optimistjoller

To utviklingstrekk preger yrkes- og næringslivet. Ett er dreiningen mot smidige arbeidsformer for å kontinuerlig justere kursen ut fra kunde- og markedsbehov. Det andre er dreiningen mot risikostyring for å manøvrere usikkerhet og juridiske føringer og krav.

I utgangspunktet virker disse utviklingstrekkene høyst forenlige. Knapt noe synes mer risikoreduserende enn en arbeidsform som bygger på en god forståelse av brukerbehov og etterspørsel i markedet. Men dreiningen mot økt smidighet kan være en farefull ferd, og kan føre til at visse typer risiko ikke dukker opp på radaren.

Ved å kunne reagere raskt på endringer, reduseres risikoen for feilproduksjon, ressurskrevende feilrettinger, dårlige investeringer eller å bli akterutseilt.

Nøkkelen til suksess (og overlevelse) i en tid med høy endringstakt er å fange opp signaler og behov tidlig, og omsette dem til forbedringer av produkter og tjenester. Utviklingen organiseres rundt tverrfaglige, autonome og brukernære team som leverer raskt og kontinuerlig. Ønsket er å lære fort med små og hyppige kursendringer.

Teamets radar vil raskt begynne å lyse dersom ingen bruker det teamene leverer, eller produktene henger etter innovasjonen i markedet. Ved å kunne reagere raskt på endringer, reduseres risikoen for feilproduksjon, ressurskrevende feilrettinger, dårlige investeringer eller å bli akterutseilt. Det er da nærliggende å tro at overgang til smidige arbeidsformer vil styrke risikostyringsevnen.

Det er imidlertid lett å glemme at ikke all risiko er teamsentrert og brukernær. Noen risikoer er tverrgående, og berører virksomheten som helhet.

Typiske eksempler er risiko knyttet til regulatoriske føringer og krav, samt risiko relatert til overordnede virksomhetsmål. Disse risikoene melder seg uavhengig av organisasjonskartet. Eksperter på slik type risiko kan ikke befinne seg i hvert enkelt team. Det åpner for at tverrgående risiko blir nedprioritert av teamene eller overhodet ikke dukker opp på teamenes radar. Her er det lett å gå på skjær i sjøen.

La oss illustrere problemet med et eksempel. En virksomhet har et team som jobber med en søknadsløsning. Brukerne melder at dagens løsning er unødig tungvint ettersom de må taste inn person- og helsedata på nytt ved hver pålogging.

Teamet utvikler derfor ny funksjonalitet slik at brukerne kun må taste dette inn ved første pålogging. Dette forenkler løsningen, og sannsynligheten for bruk øker. Løsningen krever imidlertid at brukerdata lagres, og dette må skje i henhold til gjeldende lov- og regelverk.