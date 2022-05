Norske batterier kan hjelpe Europa i energikrise

EU skal ut av russisk gass raskt og samtidig nå sine internasjonale klimaforpliktelser i Parisavtalen – alle sektorer skal elektrifiseres så raskt som mulig. EUs mål vil påvirke også norsk energipolitikk.

Energi er ikke en hvilken som helst vare. Trygg tilgang til en velfungerende energiforsyning i Europa er sikkerhetspolitisk viktig også for Norge. Kapasitet og infrastruktur må derfor bygges nå, ikke i morgen, ikke om fem år. Dette krever at flere ulike energiløsninger tas i bruk.

Norge kan i teorien holde kraften kun for oss selv, men dette fremstår som svært lite fremtidsrettet dersom konsekvensen er at Europa i verste fall ligger i mørke og må stenge ned industri. Med 28 gigawatt (GW) havvind utbygget må Europa raskt mangedoble dette for å sikre energitilgang uavhengig av Russland før 2030.

Samtidig har Norge det soleklart største vindkraftpotensialet i Europa utenfor Russland, men ambisjonene er mindre enn 4,5 GW innen 2030. Nederland har syv ganger større ambisjoner på havvind enn Norge, men bare en tolvtedel så store antatte ressurser.

I Norge fungerer vannmagasinene som «naturlige» batterier. I land uten tilgang på store vannkraftssystemer, må vind- og solenergi etableres sammen med batteripakker.

Å jevne ut tilgangen til kraft gjennom containere fullpakket med batterier, er en langt større del av løsningen for å kunne skru av den russiske gassen enn de fleste er klar over. Ifølge det internasjonale energibyrået, IEA, trenger verden nesten 600 GW batterilagringskapasitet installert innen 2030, dersom man skal være på sporet av klimamålene. Vi tror behovet er mye større.

EU ønsker å være uavhengig av Asia og Russland for energikritiske produkter. Dette inkluderer batterier. Å sikre forsyningskjeden lokalt i Europa er derfor et viktig mål for EU.

For å håndtere den raske opptrappingen av sol- og vindkraft i de europeiske kraftsystemene vil det kreves mengder med batterier for å mellomlagre energien til den trengs i kraftnettet. I Norge nærmer det nå seg produksjon av bærekraftige batterier, spesialtilpasset behovene til solparker og vindmøller. Batterier som er produsert i Europa, men også produsert på norsk fornybar kraft slik at hele klimafotavtrykket kan bli et helt annet enn dagens batterier fra Asia.

Flere store rapporter har også vist at batteriindustri er den industrien med overlegent flest arbeidsplasser i forhold til utnyttet energi. Freyr Battery alene tar sikte på å etablere 1.500 arbeidsplasser i Mo i Rana – ringvirkningene har Menon beregnet til det tredobbelte.

Batteristrategien som straks skal legges frem vil synliggjøre regjeringens evne, og vilje, til å delta i finansieringen av de første battericellefabrikkene i Norge. På bordet ligger muligheten til et sterkt bidrag til Europas selvforsyning og mange nye norske arbeidsplasser.

Vi er trygge på at ord omsettes til handling gjennom at regjeringen følger opp med relevante og konkurransedyktige finansierings- og risikoavlastende tiltak.

Styreleder Torstein Dale Sjøtveit i Freyr Battery. Foto: Audun Braastad

Adm. direktør Tom Einar Jensen i Freyr Battery. Foto: Freyr

Torstein Dale Sjøtveit

Styreleder Freyr Battery

Tom Einar Jensen



Adm. direktør Freyr Battery