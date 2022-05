Vi må skape plass til alle

Som mor til en jente med medfødt funksjonsnedsettelse har jeg forstått at vi må jobbe for at alle skal få en bedre forståelse av hvilke muligheter som finnes.

Å leve med min datter har gjort meg oppmerksom på hvor viktig det er å få de som er rundt en, til bedre å forstå hva situasjonen hennes innebærer. Jeg blir fortsatt overrasket over, hvor enkelt det egentlig er å tilpasse situasjoner til å bli inkluderende. Det gjør allikevel vondt når jeg må forklare at det ikke er greit å sette i gang tiltak som er ekskluderende. Vennene hennes i barnehagen ser på henne som en lekekamerat som alle andre. Rullestolen er bare hennes måte å gå på, på lik linje som at de som ser dårlig trenger briller for å se.

Integrering er viktig av de mest åpenbare samfunnsøkonomiske grunner. Det er viktig at alle i samfunnet får mulighet til å delta i arbeidslivet hvor vi opplever mestring og er sosiale. Det er også derfor nødvendig at integreringen begynner tidlig. Barnehagene, skolene, lekeplassene må utformes slik at det er plass til alle. Ved å arrangere skoleturer som ikke er egnet for alle, eller bygge lekeplasser som ikke er tilrettelagt, lærer vi våre barn at det er greit å ekskludere. Det er derfor det føles helt naturlig å fortsette å gjøre det som voksen, også i arbeidslivet.

Vi må alle se oss rundt og tenke over hva vi kan gjøre for å snu på dette i tide. Foreldre må tenke på hvordan de snakker med sine barn om funksjonsnedsatte. Det er viktig å normalisere det, og benytte barns nysgjerrighet til å lære selv om dette. Arbeidsgiverne må sette i gang tiltak som opplæring til sine ledere om forretningsgrunnlaget for inkludering av personer med funksjonsnedsettelse, samtidig som de adresserer frykten og stigmaet som omgir denne gruppen.

Hvis du hadde blitt ekskludert fra å være med, eller ditt barn ikke får mulighet til å gjøre en karriere fordi hun har en nedsatt funksjonsevne – hva hadde du gjort?

Christina Pettersen, senior manager, EY EY

Christina Pettersen

Senior manager, EY