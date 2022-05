Kan litt kvitter ødelegge demokratiet?

Troverdig informasjon fortrenges av desinformasjon. Online innhold kanaliseres gjennom internettplattformer som prioriterer sensasjonelt, emosjonelt og splittende innhold. Statlige og ikke-statlige aktører legger inn propaganda i informasjonsøkosystemet og tradisjonelle redaksjonelle kontroller – for økonomisk, politisk eller ideologisk gevinst. Resultatet er at folk i økende grad utsettes for falsk, villedende eller manipulert informasjon. Det truer demokratiet.

I en undersøkelse gjennomført av FNs utviklingsprograms Oslo Governance Centre om coronainformasjonen via sosiale medier i Latin-Amerika viste det seg at mer enn 2 prosent av alt innhold var direkte falsk eller feilaktig. I 2018 fant en uavhengig undersøkelse bestilt av Facebook at nettstedet hadde blitt brukt til å oppfordre til vold mot rohingya-minoriteten i Myanmar. I India har en økning i lynsjinger og hatkriminalitet siden 2017 vært knyttet til feilinformasjon spredt gjennom Facebook og WhatsApp.

Under det amerikanske presidentvalget i 2016 var cirka 15 prosent av brukerne som twitret meldinger om valget såkalte «boter» (en form for roboter) og mange mener disse påvirket valgutfallet. FNs generalsekretær Antonio Guteres har uttalt at informasjonsforurensning er en «eksistensiell risiko for menneskeheten».

For å få teknologien til å fungere for, og ikke mot, demokratiet, er det avgjørende at forsvarere av demokratiske verdier og menneskerettigheter presser på for reguleringer og selvreguleringer som kan gi mer reell frihet. Regjeringer, organisasjoner, teknologiselskaper og sivilsamfunn må komme sammen for å skape en ansvarlig, demokratisk og sikker teknologisk utvikling.

Eierne av de store teknologiselskapene har et spesielt ansvar for å sikre at sine selskaper bidrar til demokratisk utvikling. Twitter er langt fra det største teknologiselskapet – de har blant annet langt færre brukere enn for eksempel Facebook. Men Twitter er ett av de viktigste fordi mange av deres brukere har makt og innflytelse.