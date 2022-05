– Nå er tiden for å investere i Ukraina

Mens Russlands invasjon av Ukraina ruller videre med uforminsket styrke, er det en fare for at de gjentakende hendelsene sløver vår evne til å holde et våkent blikk på denne verdensomveltende krigen. De sjokkerende krigshandlingene vil trolig nå et punkt hvor nyhetsbildet og oppmerksomheten dras andre steder.

Om det skjer, er det verdt å minne norsk næringsliv på hvilke enorme ressurser som fortsatt er tilgjengelige – både for vår egen og deres del. Et sentralt bidrag til gjenoppbygging er vår evne til å bruke landets kompetanse, ikke minst på teknologiområdet.

Ukrainske talenter er en ressurs uansett hvor de befinner seg

Takket være Ukrainas enorme kilde til kompetente IT-arbeidere står krigen i Ukraina fortsatt høyt på agendaen i IT-bransjen. Er selskapet stort nok, har du naturligvis ukrainske kolleger. Siemens, Samsung, Google, Boeing og Itera er blant flere store bedrifter som har ukrainske utviklere på lønningslisten.

Nå er tidspunktet for å investere i ukrainske kollegaer

Flere har tatt til orde for at både russiske og ukrainske IT-ansatte har en rolle å spille i norsk industriutvikling i årene som kommer. Laura A. Janda, professor ved UiT, skriver i DN at russisk hjerneflukt er en potensiell ressurs for Norge. Dette er sikkert sant, med tanke på at Samfunnsøkonomisk analyse estimerer at det er behov for rundt 40.000 nye IKT-ansatte innen 2030. De som fortsatt er igjen i Ukraina, i tillegg til de som er på flukt i Europa, har enormt mye å bidra med for norske bedrifter. Ukrainske dataingeniører er i absolutt verdensklasse, være seg skykonsulenter, prosjektledelse, maskinlæring, systemutvikling, «big data» og mer. Nå er tidspunktet for å investere i ukrainske kolleger.

Mye av den daglige driften de seneste to månedene har handlet om å sikre tryggheten til våre ukrainske medarbeidere. Mens noen har valgt å bli i Ukraina, har andre sett seg nødt til å flykte over landegrensen for å sikre familien.

Enkle tiltak kan iverksettes for å støtte våre ukrainske medarbeidere:

La arbeidsplassene bestå uansett hvor de befinner seg.

Være et stabilt element; støtt de som du støtter enhver ansatt.

Invester i ytterligere arbeidsplasser. Gjenoppbyggingen starter før krigen er over.

Siden invasjonen startet har vi observert en overraskende økt motivasjonen blant våre ukrainske kolleger til å fortsette arbeidet som før. På tross av at medarbeidere har blitt fordrevet innenfor og over landegrenser, har leveransen av arbeid vært langt over hva man kan forvente av folk rammet av krig. Ukrainerne viser igjen og igjen at de ikke lar seg knekke. Norsk industri må fortsette å investere i ukrainske talenter. Både for vår egen og deres del.

Anders Lier

Gründer og daglig leder i Energi.ai