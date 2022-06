Luna-kollapsen viste oss at regulert krypto er fremtiden

Etter at Luna krasjet har diskusjonen rundt krypto blusset kraftig opp. For mange ble Luna et nytt bevis på at krypto er for ustabilt til å spille en viktig rolle i det finansielle systemet. For meg ble det en bekreftelse på at jeg bruker dagene mine på noe viktig og riktig.

Verden står overfor et skifte av myntenheten vi har et forhold til. Verden digitaliseres. Handelsmønsteret vårt gjør at det blir mindre og mindre behov for ulike valutaer. Derfor oppsto krypto.

Og mens internett vokste med 63 prosent årlig fra 1990 til 2000, vokser krypto med over 113 prosent i året. I slutten av 2022 vil 600 millioner av oss bruke krypto. I løpet av 2024, over én milliard.

Med en slik vekst, og en verden som blir mer og mer digital – skal vi stå igjen på perrongen med en papirseddel i hånden? Eller skal vi la myndighetene bidra med kontrollrutiner som gjør krypto enklere og mer brukervennlig for oss alle?

Jeg mener sentralbanksystemet, slik vi kjenner dens regulering i dag, vil måtte endres. Banker må ses på som mer uavhengige – men regulerte.

Regulering ivaretar likeverd og verdier – spesielt for mennesker fra de laveste klassene. De 1,7 milliardene menneskene som ikke har en bankkonto i dag er ekstremt viktig å få med inn i den finansielle, digitale verden.

Skal vi bruke krypto til å øke den finansielle inkluderingen i for eksempel Afrika må det skje med en digital valuta som til enhver tid støttes av den nasjonale valutaen. Én til én, 100 prosent.

Med en løsning som alltid er under regulering, med støtte i banker, og en én til én-balansen som revideres løpende, vil det ikke være mulig med en kollaps slik Luna opplevde.