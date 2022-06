Med forbrukervern og sanksjoner skal e-handel bygges

Moderniseringsdirektivet (EU 2019/2161) er ment som en oppstramming av forbrukervernet. Direktivet skal sikre forbrukerne tydeligere rettigheter, særlig ved bruk av digitale markedsplasser og kjøp av digitale tjenester. Implementeringen skulle i utgangspunktet være ferdig til 28. mai 2022. Departementet bearbeider imidlertid fremdeles innspillene fra høringsrunden i februar 2021. Det er derfor etter vårt syn usannsynlig at man får et lovvedtak her til lands før ut i 2023. Implementeringen er i rute i en rekke EU-land, som Danmark, Nederland, Frankrike og Tyskland. Ifølge høringsnotatet vil implementeringen av direktivet medføre endringer i digitalytelsesloven, markedsføringsloven, forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

Reglene for prisreklame og prissammenligningstjenester blir strengere. Man får i tillegg krav om å verifisere at brukeranmeldelser er reelle.

Transparens overfor forbrukere har vært et gjennomgangstema i EUs regulering av digitale tjenester. Dette er blant annet bakgrunnen for personvernregelverket sitt krav om personvernerklæringer. Moderniseringsdirektivet innfører nå flere, i hvert fall for forbrukerne, etterlengtede regler for tilbydere av varer- og tjenester på internett.

Næringsvirksomhet må opplyse om hvordan de beregner priser for personaliserte pristilbud basert på automatiserte avgjørelsesprosesser. Også reglene for prisreklame og prissammenligningstjenester blir strengere. Man får i tillegg krav om å verifisere at brukeranmeldelser er reelle. Forbrukere kan kreve å få tilbake eget innhold som er lastet opp på digitale tjenester, og gis klarere rettigheter om de opplever urimelig handelspraksis, økte rettigheter der forbrukerens motytelse er personopplysninger og krav om at kundeservice både er lett tilgjengelig og effektivt.

Nicolai Halbo, partner i Simonsen Vogt Wiig. Foto: Simonsen Vogt Wiig

Endringene vil nødvendiggjøre en gjennomgang av alt fra nettbutikkutforming, markedsføringsrutiner, mekanisme for å verifisere kundeomtaler og ikke minst tjeneste- og kjøpsvilkår.

Med Moderniseringsdirektivet skal man effektivisere sanksjoner for brudd på forbrukervernet.

Vi forventer at de nye reglene stort sett vil bli fulgt opp av bransjen, og at dette vil gå greit for seg gitt at man er tidlig ute med å skaffe seg oversikt og iverksette de nødvendige endringer. Det virkelig interessante slik vi ser det er imidlertid harmoniseringen av sanksjoner.