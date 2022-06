Bærekraft er mer enn miljø

Ungdommen stod tidlig på barrikadene for miljøet. Nå tar de også ansvar for de andre bærekraftselementene, for å gjøre kloden og økonomien enda sunnere.

Norstat har, på vegne av Skagen Fondene, bedt nordmenn rangere hvor viktig fem bærekraft-temaer er for dem. Undersøkelsen viser at menneskerettigheter, rangeres på topp av nordmenn under 30 år, mens nordmenn over 30 år vurderer miljø eller økonomisk trygghet som viktigst. Arbeidsvilkår og likestilling og mangfold vurderes av alle aldersgrupper som nummer fire eller fem.

Denne undersøkelsen viser at unge under 30 år er særlig opptatt av menneskerettigheter. Undersøkelsen er gjennomført etter at krigen i Ukraina brøt ut, men det er vanskelig å si i hvilken grad det kan ha påvirket vurderingene.

Bare over det siste året har verden opplevd alvorlige hendelser som minner oss om at bærekraft er mer sammensatt og komplekst enn mange er klar over. Som en kjent statsminister sa: «Alt henger sammen med alt». Det nytter ikke å løse bare en del av problemet.

Den pågående energikrisen er et godt eksempel. Det fremstilles som at vi trenger mer av grønn energi og mindre av den brune. Men det store spørsmålet er hvordan vi kan møte det stadig økende energibehovet med trygg og stabil tilførsel av lavutslippsenergi. Her kommer vi ingen vei utenom S'en i ESG (også kjent som miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsspørsmål). Løsningen må innebære at vi hindrer energifattigdom og kostnadspress for forbrukere, at vi vrir og etterutdanner arbeidskraft mot grønn(ere) teknologiske løsninger, sikrer menneskerettigheter i leverandørkjedene, og sikrer en rettferdig omstilling hvor Vesten ikke nok en gang drar stigen opp etter seg.

Derfor påligger det også et ansvar på aktører i finansmarkedene å være åpne om disse kompleksitetene og ikke falle tilbake på silo-rangering av hvilke temaer som er relativt viktigst å adressere. Poenget er at temaene må adresseres samlet sett, ikke hver for seg.

I dette bildet er Norstats undersøkelse oppløftende. Den viser at både de yngre men også kvinner i større grad evner å se kompleksiteten i det etter hvert litt ulne bærekraftbegrepet. Undersøkelsen avdekker at det er forskjell på hvordan kvinner og menn rangerer de fem bærekraft-temaene. Mens kvinner rangerer menneskerettigheter høyest og deretter miljø, rangerer menn økonomisk trygghet på topp og deretter menneskerettigheter.

Når vi snakker om bærekraft generelt er det altså viktig å huske – det handler om mye mer enn «bare» miljø.

Sondre Myge Haugland, ESG-ansvarlig i Skagen Fondene Foto: Skagen Fondene

Sondre Myge Haugland

ESG-ansvarlig i Skagen Fondene