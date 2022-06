Nicolai Tangens rolle forundrer mange

Oljefond-sjefen gir bokanbefalinger på LinkedIn, utfordrer toppsjefene i verdens største selskaper i egne Podcasts og lar seg intervjue i media om sårbarhetene i cybersikkerhetsarbeidet. Norske toppledere har noe å lære.

Man skulle kanskje tenke seg at Nicolai Tangen hadde fått sin dose oppmerksomhet etter all kritikken som kom da det ble offentlig kjent at han hadde fått jobben. Det enkleste, og det som nok var forventet i Finansdepartementet og Norges Bank, ville være å trekke seg litt tilbake fra offentligheten, konsentrere seg om jobben og hovedsakelig kommentere når det var strategisk eller faglig nødvendig.

Hverken Slyngstad eller Kjær var aktive på sosiale medier og egne Podcasts er en nyvinning etter at Tangen startet

Tangen ville det annerledes. En analyse gjort av Geelmuyden Kiese viser at han har en vesentlig høyere synlighet enn sine forgjengere Yngve Slyngstad (2008 – 2020) og Knut Kjær (1998 – 2007). Ser vi på antallet medieoppslag, og da ikke medregnet de som var knyttet til kritikken av ansettelsen, er Tangen 70 prosent oftere i media enn Slyngstad i gjennomsnitt var og milevis foran Kjær. Hverken Slyngstad eller Kjær var aktive på sosiale medier og egne Podcasts er en nyvinning etter at Tangen startet.

I sum er den nåværende oljefond-sjefen i ferd med å ta en rolle i norsk offentlighet som få forventet, mange forundres over og man sjelden ser i denne typen organisasjoner. Men som etter min mening er klok og som det står stor respekt av.

Det er lett å dra på smilebåndet når Tangen forteller på LinkedIn at han klipper håret to ganger i måneden, og at hvert frisørbesøk tar 15 minutter. Selvsagt fulgt av en selfie med frisøren. Men ser man det i sammenheng med de andre aktivitetene han gjør, danner det seg et bilde av en bevisst mediestrategi som gjør Tangen til en person det er verdt å følge og å følge med på.

Moderne topplederkommunikasjon handler om noe langt mer enn rituelle strategipresentasjoner, polerte medieopptredener og konferanser hvor man taler til menigheten. Nå handler det også om å vise reell åpenhet, bidra i kunnskapsformidlingen til et bredere publikum og skape inspirasjon som gjør at kunder, potensielle ansatte og andre interessenter trekkes mot virksomheten. Mye tyder på at Tangen lykkes med dette.

Det er også verdt å merke seg at Tangen snakker et språk som folk flest forstår. Det kanskje tydeligste eksempelet er at han konsekvent snakker om oljefondet, selv om det sikkert ville vært mer korrekt å bruke «Statens Pensjonsfond utland», «Norges Bank Investment Management» eller bare akronymene SPU og NBIM, som er yndet av mange. Det ville vært mer presist, men også forvirrende og ekskluderende. Oljefondet kan alle forholde seg til.

Nicolai Tangen er tilgjengelig, snakker om langt mer enn finans og bruker et språk de aller fleste forstår. Toppledere bør lære av oljefond-sjefen.

Simen Johannessen, seniorrådgiver i Gellmuyden Kiese Foto: Geelmuyden Kiese

Simen Johannessen



Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese har ingen kunderelasjon til Norges Bank, Oljefondet eller Nicolai Tangen på annen måte.