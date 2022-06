Russestemning på norsk sokkel

Når man står midt i en fest, er det ikke rart at hverdagens ansvar virker fjernt.

Da Norge våknet dagen etter en av tidenes 17. mai-feiringer, satt Belgia, Danmark, Nederland og Tyskland i toppmøte om å øke satsingen på havvind i Nordsjøen til minst 150 gigawatt innen 2050—nesten fem ganger så mye energi som vannkraftindustrien her til lands produserer.

Norge var ikke til stede, noe som er litt typisk når det gjelder havvind. Slik som mange elever, risikerer Norge å ikke få karakter i faget på grunn av høyt fravær. Sammenlignet med de andre landene som grenser til Nordsjøen, er Norges ambisjoner fram mot 2030 verst i klassen, ifølge McKinsey.

Målene er satt. Nå må vi gå fra «hva» til «hvordan»

Regjeringens mål om 1500 havvindmøller innen 2040 er et steg i riktig retning, men ikke nok. Det er det samme som å si at vi skal kutte utslipp med 55% innen 2030, og nå netto null utslipp innen 2050, men uten noen konkrete grep bak målene.

Målene er satt. Nå må vi gå fra «hva» til «hvordan». Da trenger vi politiske grep, detaljerte handlingsplaner og insentivordninger som vil trigge enda større investeringer i fremtidens industrier—havvind, hydrogenproduksjon, karbonfangst og -lagring, industriell software, og mye mer—enn det vi nå ser i olje- og gassnæringen.

Norge har mye til felles med et russekull. Vi har store planer for fremtiden, og alt ligger til rette for at vi skal gjøre det stort. Veien dit er dog fortsatt litt i det blå.

John Markus Lervik

Direktør for strategi og utvikling i Cognite