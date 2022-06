Ikke gjør den samme tabben to ganger, IMO!

Et strengt globalt klimaregelverk trengs for redusere karbonfotavtrykket til shipping-industrien. Mens dette skrives, diskuterer medlemslandene i IMO innføring av en global klimagassavgift for skipsfarts-industrien. En slik avgift er definitivt noe denne næringen trenger. Hvis den utformes på en god måte, kan en slik avgift være med på å drive bransjen mot utslippskutt, blant annet ved å skape insentiver for økt effektivitet og tilrettelegge for utvikling og bruk av nullutslippsløsninger- og drivstoff.

Til tross for at store deler av bransjen stiller seg bak arbeidet med å utforme en global klimagassavgift, er det utbredt bekymring for prosessen og reguleringen som ligger an til å oppstå fra denne. IMOs nye obligatoriske minimumskrav for karbonintensitet i shipping, som trer i kraft i 2023, setter IMO på en farlig kurs. Det nye IMO-kravet bygger på skipenes rangering i henhold til den såkalte Carbon Intensity-indikatoren (CII), som tar utgangspunkt i en svært upresis beregning basert på den teoretiske lastekapasiteten til et skip, uten å ta høyde for transportarbeidet som faktisk utføres. Disse beregningene ser i stor grad bort fra skipenes operasjonelle effektivitet og skaper en rekke feilslåtte insentiver, noe som vil gjøre det vanskeligere for sektoren å ta grepene som trengs for å kutte utslipp.

To forslag til utforming av en global klimagassavgift for shipping-industrien – et lagt fram av Kina og støttet av Brazil, Argentina, Sør-Afrika og De forente arabiske emirater, og et av to forslag nylig lagt fram av Japan – skaper bekymring. Begge ønsker å inndrive avgifter fra skip med utgangspunkt i den ovennevnte CII-rangeringen. Hvis et slikt forslag blir grunnlaget for karbonavgiften som implementeres, kommer klimareguleringen til å straffe skipene og selskapene med de laveste utslippene per tonn transportert last – og til syvende og sist favorisere tomme skip. Denne tilnærmingen er sikkert velment, men den er helt bak mål. Det er som om International Air Transport Association (IATA) skulle introdusert et nytt regelverk som gjør det lønnsomt å fly halvtomme jumbojetter rundt omkring i verden.