Hvordan kan oljeskattepakken være noe annet enn ulovlig statsstøtte?

ESA vil konkludere med at oljeskatten ikke innebærer ulovlig statsstøtte. Samtidig mener Finansdepartementet selv at skatten ikke er nøytral, særlig etter oljeskattepakken. Hvis ESA ikke er kjent med disse beregningene, er ESAs vurdering gjort på mangelfullt grunnlag.

Ifølge Dagens Næringsliv konkluderer ESA foreløpig med at oljeskattepakken ikke er ulovlig statsstøtte. Med de midlertidige endringene fra 2020 slipper selskapene å vente på fradrag for investeringskostnader, for prosjekter der planer leveres før 2023 og godkjennes før 2024. Samtidig beholder de kompensasjonen for slik venting, den såkalte friinntekten.

ESAs foreløpige konklusjon er overraskende, fordi Finansdepartementets egne beregninger viser at petroleumsskatten er langt fra nøytral:

I et nøytralt system betaler staten 78 prosent av investeringskostnad, like mye som den tar av inntektene, og selskapene 22 prosent.

I departementets referansesystem, med samme nøytralitetsegenskaper som selskapsskatten, betaler staten 77 prosent og selskapene 23 prosent.

Med oljeskattepakken betaler staten 90 prosent og selskapene 10 prosent. Staten dekker altså 13 prosentenheter mer enn i referansesystemet.

Disse beregningene gjøres i forbindelse med skatteutgiftene, som departementet omtaler som «unntak og særordninger (som) representerer en fordel for de som omfattes, sammenlignet med å bli skattlagt etter de ordinære reglene» og som «kan sidestilles med å motta støtte på budsjettets utgiftsside».

En tilsvarende subsidie på budsjettets utgiftsside måtte vært på hele 59 prosent av investeringskostnad. Etter skatt på 78 prosent ville selskapene da sittet igjen med 13 prosent, det samme som de nå får gjennom skattesystemet.

Subsidier i denne størrelsesrdenen forbinder vi normalt med støtte til forskning, teknologiutvikling og lignende, fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Utgangspunktet for statsstøttevurderingen er EØS-avtalens artikkel 61:

«Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.»

For en samfunnsøkonom er det vanskelig å forstå hvordan en subsidie på 59 prosent av investeringskostnad kan være noe annet enn ulovlig statsstøtte: